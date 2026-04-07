Echipajul misiunii Artemis II se îndreaptă spre Pământ, după survolarea Lunii

Echipajul misiunii Artemis II au intrat pe traiectoria de întoarcere pe Pământ, după ce luni au finalizat, cu succes, survolarea Lunii.

Cunoscută sub numele de traiectorie lunară cu întoarcere liberă, această rută fără oprire pentru aterizare profită de gravitația Pământului și a Lunii, reducând astfel necesarul de combustibil, scrie Euronews.

Zborul în jurul Lunii a venit la pachet cu o pierdere temporară a semnalului dintre echipaj și centrul de control al misiunii NASA din Houston, după ce nava a ieșit din linia directă de vedere a Pământului, trecând în spatele părții îndepărtate a Lunii.

Approaching the near side of the Moon. The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Centrul de control al misiunii NASA din Houston a restabilit contactul cu echipajul după 40 de minute.

„E minunat să primim din nou vești de pe Pământ”, a spus astronauta Christina Koch, în momentul în care membrii echipajului au putut să comunice din nou cu centrul de control de pe Pământ.

După ce au restabilit legătura cu centrul de control al misiunii, echipajul a asistat și la o eclipsă totală de Soare.

Artemis II a stabilit un nou record

De asemenea, Artemis II a doborât recordul de distanță stabilit de misiunea Apollo 13 din 1970, de 248.655 mile (400.171 kilometri), continuând să se îndepărteze de Pământ cu încă peste 6.600 de kilometri.

Potrivit BBC, călătoria de întoarcere a echipajului va dura aproximativ patru zile. Amerizarea, prevăzută pentru ora 20:07 (ora de est a SUA), va avea loc pe 10 aprilie în largul coastei de vest a Statelor Unite, în Oceanul Pacific.

Astronauții vor fi preluați din apă cu elicoptere și vor fi duși la o navă a Marinei SUA din apropiere. Aceștia vor fi supuși unor controale medicale la bordul navei în timp ce se îndreaptă spre țărm, potrivit NASA.