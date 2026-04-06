Echipajul misiunii Artemis II va pierde legătura cu Pământul timp de 40 de minute. Care este explicația

Luni, echipajul misiunii Artemis II va ajunge în spatele satelitului natural al Pământului, Luna. Survolul părții îndepărtate a Lunii este programat să înceapă luni seară și să dureze aproximativ șapte ore.

La un moment dat însă, echipajul va pierde legătura cu Pământul timp de 40 de minute. În momentul în care astronauții vor ajunge în spatele Lunii, semnalele radio și laser care permit comunicarea bidirecțională între navă și Pământ vor fi blocate de Lună, scrie BBC.

Unul dintre membrii echipajului, Victor Glover, a declarat pentru BBC că speră ca lumea să profite de acest moment pentru a se uni.

„Când vom fi în spatele Lunii, fără legătură cu nimeni, să privim asta ca pe o oportunitate. Să ne rugăm, să sperăm și să trimitem gânduri și sentimente pozitive pentru ca noi să reușim să reluăm legătura cu echipajul”, a spus Glover pentru sursa citată, înainte de misiune.

Același lucru s-a întâmplat și în 1969. În timp ce Neil Armstrong și Buzz Aldrin făceau istorie cu primii pași pe suprafața lunară, Michael Collins era singur în modulul de comandă, orbitând în jurul Lunii. La momentul respectiv, contactul cu cei doi de pe suprafața lunară, precum și cu centrul de control al misiunii, a fost pierdut timp de 48 de minute.

Miza științifică a survolului părții îndepărtate a Lunii este uriașă. Echipa NASA spune că, din cauza geometriei dintre Soare, Lună și capsula Orion, doar aproximativ 20% din partea nevăzută a Lunii va fi iluminată în timpul survolului. Partea nevăzută a Lunii este foarte diferită de cea orientată spre Pământ: are o crustă mai groasă, este mult mai puternic craterizată și nu prezintă aceleași întinderi întunecate de lavă solidificată.

După manevra de azi, Artemis II va intra pe traiectoria de întoarcere spre Pământ, iar amerizarea este programată în Pacific, în largul coastelor San Diego, în data de 10 aprilie.