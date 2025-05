Elevi olimpici taxați prin depunctare și mustrare publică pentru că au îndrăznit să depună contestație la Olimpiada națională de Cultură și Spiritualitate Românească

Scandal la Olimpiada națională de Cultură și Spiritualitate Românească, unde zeci de elevi olimpici de gimnaziu au fost depunctați și mustrați public pentru simplul fapt că au contestat notele primite și au dorit să-și vadă lucrările.

Nervi, frustrări, derapaje verbale inacceptabile din partea unui membru al Ministerului Educației. Acestea au fost ingredientele festivității de premiere ale Olimpiadei naționale de Cultură și Spiritualitate Românească, desfășurate între 14-18 mai (pentru elevii de liceu, la Deva) și 21-25 mai (pentru gimnaziu, la Putna).

„Cum poți să contești oare harul colegului cu care tu ai concurat? Aș scoate cuvântul „contestație” din dicționar”, spusese, în fața unei săli arhipline, președinta Comisiei și reprezentanta Ministerului Educației, Maria Minu Rusu, la festivitatea de premiere.

„Cum poți să contești oare harul colegului cu care tu ai concurat?”

După cum relatează Edupedu.ro, aproximativ 100 de elevi din cei 200 de participanți au vrut să-și vadă lucrările ca să știe unde au greșit, însă au fost refuzați. Drept urmare, copiii, împreună cu părinții, au depus contestații, lucru care s-a lovit de un perete de acuze și critici venite din partea președintei de comisie, Maria Mina Rusu, reprezentanta MEC.

„În privința organizării, colega mea Daniela (n. red. Daniela Ceredeev), doamna inspector de religie și ceilalți doi colegi Mihaela și Cristian – noi deja suntem în familie și ne spunem ca atare ca în familie – s-au străduit și voi i-ați și văzut într-un moment pe care eu mi l-aș fi dorit mai curat și mai limpede decât a fost, și anume: aseară sub umbrele, tremurând de frig, când unii ați venit să depuneți contestații. Cum poți să contești oare harul colegului cu care tu ai concurat doar pentru acest moment, nu pentru totdeauna?”, a spus aceasta, „Cum să nu te bucuri că de fapt ai concurat cu tine? Dar ați venit și i-ați văzut pe cei 3 acolo prezenți cu noi (n. red. profesori corectori), am lucrat de pe o zi pe alta, de ieri până azi dimineață, în așa fel încât să vă limpezim universul așteptărilor voastre, tulburat de un cuvânt pe care eu l-aș scoate din dicționar, chiar dacă sunt filolog: „contestație”. Nu poți să contești valoarea celuilalt și voi asta ați făcut”.

Elevii participanți la olimpiadă povestesc că în sala de contestații erau patru profesori: doi de română și doi de religie (aceasta fiind o olimpiadă interdisciplinară).

Profesoară: „Îți era dor de ea? Uite-o!”

O elevă, citată de Edupedu.ro, care a cerut să-și vadă lucrarea a povestit: „Doamna profesoară de religie m-a întrebat de ce sunt nemulțumită de notă. Eu am spus că nu sunt nemulțumită de notă, în principal, însă doresc să-mi vizualizez lucrarea și vreau să știu unde am greșit. Apoi, cealaltă doamnă, de română, mi-a spus că nu poate să-mi arate lucrarea și că nu poate să-mi spună unde am greșit și apoi a spus că nota mea este foarte mare, oricum, nota 8, și că pot să plec foarte bucuroasă acasă. Apoi mi-a spus că oricum nu este nota mea, pentru că lucrarea mea era de nota 5, de fapt, că sunt trei puncte din oficiu, mi-a spus că un profesor mi-a dat 2,50, și altul 2,50, deci în total 5 și că s-a făcut calculare și a ieșit nota 8, că lucrarea mea nu este de etapă națională, pentru că unii copii au scris și 15 pagini și eu am scris doar 5, că nu este nici măcar de etapa județeană și că dânsele au corectat în favoarea noastră, notele pe care le-am primit fiind prea mari pentru nivelul nostru. Profesoara mi-a spus că nici la Evaluarea Națională de clasa a VIII-a nu crede că o să iau o notă foarte bună.

Apoi, mi-a luat cu două degete lucrarea, a fluturat-o și mi-a spus: „Îți era dor de ea? Uite-o!” .

Mi-a spus că oricum nu este nota mea, pentru că lucrarea mea era de nota 5, de fapt, că sunt trei puncte din oficiu, mi-a spus că un profesor mi-a dat 2,50, și altul 2,50, deci în total 5 și că s-a făcut calculare și a ieșit nota 8. I-am explicat că știu ce am scris, dar vreau să știu unde am greșit, unde mi s-au luat 20 de puncte. Dânsa a spus că nu poate să-mi explice baremul, că borderoul e secret. Mai mult decât atât, mi-a spus, și nu numai mie, mai multor colege din lot, că este un păcat să facem contestație. Apoi, cele două profesoare, de limba română și de religie, mi-au spus să mă uit pe cerere și să completez dacă doresc să fac contestație sau nu.

Elevă: „M-am dus în sala de așteptare și am început să plâng”

Eu mă emoționasem deja, nu mi-a plăcut deloc comportamentul dânselor și am scris acolo că nu mențin contestația. În timp ce semnam, doamna de limba română mi-a spus: „Să știi că ești un copil foarte înțelept pentru decizia ta”. Apoi m-am întors în sala de așteptare și am început să plâng. În acel moment foarte mulți care veniseră la contestație au plecat, n-au mai vrut să intre să vadă lucrările”.

Eleva a povestit cum o altă colegă de-a ei, care a dorit să depună contestație, a spus că realiza, cum, în momentul conversației, profesoara „încerca s-o ducă cu zăhărelul” apoi a întrebat-o de ce nu e mulțumită de notă, că a primit notă mare, că „e păcat să depui contestație”.

„Îmi place să particip la olimpiade, dar nu mi-a plăcut absolut deloc acum nici organizarea, nici situația legată de contestații, nici cum mi-au vorbit profesorii. A fost o bătaie de joc pentru mine. Nici eu și nicio fată de la noi din lot nu dorește să revină la olimpiada aceasta”, a mai povestit aceasta.

În total, au fost depuse 31 de contestații. 29 dintre elevii care au depus contestații au fost depunctați, iar doi și-au păstrat notele inițiale. De menționat că profesorii corectori ai contestațiilor au fost și cei care au corectat, initial, lucrările.

Cine e Maria Mina Rusu

Maria Mina Rusu a fost inspectoare generală la Direcția de Minorități Relația cu Parlamentul din cadrul MEC. Ea este cea care, într-o conferință online organizată pentru a celebra minoritățile naționale din România, a exclamat: „Fir-ați ai dracu’ de țigani!” într-un moment în care credea că n-o aude nimeni.

Este conferențiar universitar la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.