Ai putea să nu mai vezi scene de sex în producţiile britanice care se filmează acum. Motivul este epidemia de coronavirus. Regizorilor britanici li se recomandă să taie scenele de sex din producţiile viitoare pentru a-i proteja pe actori de coronavirus, scrie The Guardian

În loc de nuditate, vei vedea momente inspirate din producţii clasice din Epoca de Aur a Hollywood-ului, cum ar fi „Casablanca“ (1942). Aşa că, vei simţi că te întorci în timp, în anii 1930, când Codul Hays a interzis difuzarea sexului pe ecrane.

Sfatul vine din partea Directors UK, asociaţia profesională pentru regizorii de film din Marea Britanie care sugerează alternative creative pentru a evita scenele de sex cu interacţiune fizică, în timp ce este necesară distanţarea socială, reglementările venind cu scopul de a oferi actorilor un cadru sigur de muncă în pandemie.

Noua îndrumare sugerează că actorii „ar putea fi arătaţi în timp ce se dezbracă sau se îmbracă după actul în sine“ sau pe ecran ar putea fi difuzate imagini cu picioarele care „se mişcă sub aşternuturi“. Regizorii ar putea arăta, de asemenea, „închiderea uşii dormitorului, acţiunea care urmează lăsând loc imaginaţiei spectatorului“. O altă sugestie, în cazul în care scenele de sex sunt imperios necesare, este ca actorii să formeze un cuplu în viaţa reală.

Regizorul Jessica Hobbs, care a lucrat la următorul sezon „The Crown“, spune că regizorii trebuie să gândească outside the box pentru o muncă în siguranţă în timpul pandemiei: „Cel puţin pentru următoarele luni, poate un an, trebuie să fim creativi în ceea ce priveşte modul în care abordăm intimitatea. Nu spunem «anulăm totul», ci spunem să ne uităm la produsul nostru şi să încercăm să îl facem în condiţii de siguranţă în actuala situaţie de criză“.