Game of Thrones, printre cele mai populare subiecte pe Twitter

"Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame" şi actorul Tom Holland au fost printre cele mai populare subiecte pe Twitter din categoriile TV, filme şi actori în 2019, potrivit unor topuri făcute publice de reţeaua de socializare, informează Variety.

Trupa nord-coreeană BTS deţine locul 1 în categoria muzicienilor cu cel mai mare număr de "retweet-uri" - repostări. De la lansarea în iunie, un videoclip cu un dans al unui membru al BTS, Jungkook, a primit 2,3 milioane de aprecieri şi a fost redistribuit de 951.000 de ori.

"Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" şi-a lansat ultimul sezon anul acesta, iar fanii şi exprimat pe Twitter sentimentele faţă de evoluţia personajelor, propulsând serialul în topul categoriei TV. Chiar dacă fanii au fost extrem de critici cu noul sezon, "Urzeala Tronurilor" a primit şi un premiu Emmy pentru cel mai bun serial-dramă. În ultimul său an, fanii au continuat să păstreze viu spiritul "Game of Thrones" cu postări amuzante şi creative.

Variety a raportat că "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame" a depăşit succesul de box-office al lui "Avatar", devenind cel mai popular film din toate timpurile, cu încasări de 2,7 miliarde de dolari la nivel mondial. Când personajul Tony Stark, interpretat de Robert Downey Jr., s-a sacrificat pentru a salva universul la sfârşitul filmului, fanii şi-au exprimat durerea pe Twitter.

Cele mai populare seriale TV pe Twitter:

"Game of Thrones"

"Stranger Things"

"The Simpsons"

"La Casa de Papel"

"Grey’s Anatomy"

"Love Island"

"Catfish: The TV Show"

"Family Guy"

"The Walking Dead"

"Narcos"

Cele mai populare filme pe Twitter:

"Avengers: Endgame"

"Toy Story 4"

"Joker"

"Spider-Man: Far From Home"

"The Lion King"

"Weathering With You"

"Captain Marvel"

"It Chapter Two"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Frozen II"

Cei mai populari actori pe Twitter:

Tom Holland

Chris Evans

Zendaya

Robert Downey Jr.

Cameron Boyce

Keanu Reeves

Chris Hemsworth

Kanna Hashimoto

Jennifer Lopez

Mark Ruffalo

Cei mai populari muzicieni pe Twitter:

BTS

Ariana Grande

Drake

Rihanna

Cardi B

Justin Bieber

Beyonce

Kanye West

Billie Eilish

Lady Gaga

