HUB cultural inedit la Timișoara: postul de radio care a emis dintr-o valiză, transformat într-un radio „de mall”

Inițiativa vine în continuarea proiectului ROD Festival , și are scopul de a contribui la revitalizarea pieței de vechituri Ocska din Mehala și la transformarea ei într-un HUB cultural, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp.

Inițial, proiectul radioului din piață a fost o componentă a inițiativei Asfalt Talcioc, din cadrul ROD Festival, a cărui scop a fost reamintirea artistică a nostalgiei de odinioară.

Post de radio pirat, construit cu piese din piață

A fost gândit ca un post de radio pirat, construit cu diverse piese cumpărate chiar din piață. Ansamblul de sisteme electronice a fost plasat într-o valiză, găsită și ea, în piață, iar așa, Radio Ocico a devenit un post de radio mobil, care a reușit chiar să transmită muzică din anii ’80, ’90 și 2000, pe o rază scurtă.

Ideea a pornit de la doi ingineri și IT-ști, fondatori ai Plan Zero, o comunitate de ingineri și IT-ști din Timișoara, care construiesc diverse lucruri în regim de hobby.

Ar putea fi transformat într-un radio „de mall”

Succesul experimentului i-a făcut pe organizatorii Rod Festival să se gândească la un post de radio intern și permanent în piața din cartierul Mehala, exact ca în marile centre comerciale.

„Radio Ocico este un radio care încearcă să valorifice nostalgia noastră pentru acest loc special din Timișoara. Ocska este un fel de simbol al Timișoarei, iar noi vrem să facem o emisie permanentă în zona aceea, prin care să promovăm produsele și serviciile din piață, și chiar anumite personaje. Dacă vrei scaune cu trei picioare, poți să mergi la Călin; (…) Unde sunt reduceri, cine lichidează marfa, ce tarabă nouă a apărut…

Vrem să devenim un soi de promotori, pe un sistem de gratuitate, exact ca într-un mall modern. Planurile sunt foarte mari pentru 2026, pentru că vrem să funcționeze în piață patru sau cinci ateliere, cel puțin jumătate de an. Poate chiar un an. Vrem cumva să transformăm Ocska într-un hub cultural, iar Radio Ocico ar trebui să fie piesa de rezistență. Sper ca Ocico FM să fie noua senzație pe piața media locală”, a declarat regizorul Florin Iepan, fondator al ROD Festival.

Planurile organizatorilor prevăd ca Radio Ocico din Piața de vechituri Ocska din Timișoara să prindă contur și să fie lansat la ediția festivalului de anul viitor.

Proiectul Asfalt Talcioc, parte a ROD Festival, a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.