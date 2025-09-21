Asfalt Talcioc – Locul în care arta se îmbină cu nostalgia, micii și berea

Tabăra de creație intitulată „Asfalt Talcioc” cuprinde artiști din mai multe sfere ale artelor care au creat lucrări, special pentru ediția din acest an a ROD Festival. Lucrările, care de care mai diverse, spun povestea istoriei Pieței Mehala, a oamenilor zonei, dar și a nostalgiei comunismului.

„Este o tabără de creație într-o piață de vechituri, în care un grup de artiști de diverse facturi au stat, au mâncat, au muncit, s-au gândit, s-au certat între ei, după care fiecare a realizat ceea ce l-a inspirat acest loc. Suntem curioși și noi să vedem reacția oamenilor (…). Mulți își imaginează că e un spațiu exotic, amuzant, cu oameni simpli. Credeți-mă, este unul dintre cele mai dificile spații posibile, pentru că nimic nu e sigur aici. Poți să montezi azi o instalație și mâine să o găsești mutată 20 de metri mai încolo. Totul este foarte fluid. Dar asta face parte din farmec, nu ne supărăm”, a spus Florin Iepan, directorul Rod Festival.

În cadrul ediției din acest an a ROD Festival, șase tarabe din Piață au fost amenajate ca spații de artă, iar curioșii au prilejul să vadă sculpturi, instalații artistice, haine brodate de designer de modă sau, de ce nu, fotografii documentare cu oamenii care animă în fiecare zi piața de vechituri Ocska din Mehala.

Arta ca leac pentru nostalgie

Cu toate că Timișoara este un oraș al Revoluției, nostalgia comunismului încă persistă în rândul locuitorilor din Mehala. Cartierul mărginaș al Timișoarei pare să fi rămas prins într-o epocă a cărei amintire nu s-a lăsat călcată de bocancii miilor de muncitori din fabrici care au mărșăluit, în ’89, din spre centrul orașului scandând „Libertate” și „Jos Comunismul!”

Pentru că singurul tratament pentru nostalgie este arta, s-a născut și ideea „Ceaușeriei”, o mini-expoziție pregătită de artistul Ciprian Homorodean. Amenajată la una dintre tarabele din piață, artistul a adus statuete cu bustul lui Ceaușescu.

„Am zis că e ca un inventar al unei tarabe, pentru că fiecare comerciant trebuie, la un moment dat, să vadă ce lucruri sunt bune și ce nu. Lucrarea Ceaușeria am făcut-o în 2014. Nu am expus-o niciodată până acum. Ideea era să fac o serie mare de Ceaușești, scoși la vânzare. E o lucrare pop-art, iar fiecare să-și poată achiziționa un Ceaușescu și, cumva, să se vindece de trecut. Se pot decora, se pot desena, se pot sparge – fiecare cum simte. Noi avem marfă: două matrițe, și continuăm să producem”, a explicat Ciprian Homorodean.

Un alt element inedit al tarabei sale este reprezentat de un set de colecție de chei pentru utilajele agricole, păstrate încă din comunism, chei destinate pentru vechile tractoare și utilaje agricole produse în România. Pentru a le face mai speciale, ele au fost pictate în alb.

Mămăligă și tancuri în „Stop Motion”

Artistul moldovean Ghenadie Popescu a venit tocmai de peste Prut până la Timișoara și a realizat un scurt metraj care surprinde atmosfera Pieței Ocska, prin lentilele aparatului său. Videoclipul, realizat în tehnica „Stop Cadru”, spune povestea a două tancuri, unul american de proveniență din Kentucky și unul rusesc, pe care încă se vede inscripția: „Bate Fiara Fascistă”, însoțite de o basculantă de jucărie, asemănătoare cu mașinile mari de transport de odinioară.

„Auzeam lumea discutând problematica de acum, adică situația tensionată a războiului din Ucraina, dar și prietenia dintre Trump și Putin și mi-am propus să fac (n.r. – scurt metrajul).

Animația de tip „Stop Motion” este simplă ca proces, spune artistul, însă durează foarte mult. El a lucrat timp de opt zile, în care surprins cam 5.000 de cadre. Rezultatul este un scurt metraj de câteva minute, care poate fi vizionat de trecătorii din Mehala tocmai pe un televizor vechi, cu tub catodic.

Un alt element inedit pregătit de artist este reprezentat de „Coiful de la Coțofănești din mămăligă”. Sculptura a fost realizată dintr-o cască de motociclist pe care a fost montat un iliș de bicicletă, iar statueta a fost acoperită cu mălai, despre care artistul spune că reprezintă un tezaur al Moldovei și României. Artistul a pregătit mai multe asemenea statuete, printre care sticle vechi de suc, dar și bustul lui Ceaușescu, pe care l-a acoperit cu mălai.

Cămăși brodate de către designer-ul Dinu Bodiciu, expuse în Piața Ocska cu prilejul „Asfalt Talcioc”

Designer-ul care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga, a brodat cămăși în amintirea fostei vânzătoare din Piață care s-a stins din viață. Cămășile vechi au fost reinterpretate. Special pentru tabăra multidisciplinară „Asfalt Talcioc”, din cadrul ROD Festival, Dinu Bodiciu a brodat pe ele diferite inscripții.

„Piesele din interior le-am descoperit când domnul Iepan m-a introdus în această tarabă. Ele aparțineau fostei proprietare, doamna Neli, care a murit acum patru ani. Am decis să brodez pe ele numele Neli și Dinu, pentru a păstra memoria locului. Sunt foarte legat de piața de vechituri – veneam aici din liceu, îmi cumpăram haine. Am adus și câteva cămăși, peste 20, purtate de mine, cumpărate din Ocska și Flavia, pe care le am de mai bine de 25 de ani”, a explicat Dinu Bodiciu.

Dinu Bodiciu este un client vechi al piețelor și spune că a fost pentru prima dată când a avut prilejul „să vadă cum este de partea cealaltă”. Pentru designer, prezența la ROD Festival a fost o experiență diferită. „E un loc pe care poți să ți-l organizezi tu, cum vrei și libertatea aceasta, nu ai neapărat niște reguli după care trebuie să lucrezi. E destul de liber și cred că în piață ai o libertate”, a precizat Dinu Bodiciu.

În acest weekend, locuitorii cartierului Mehala care poposesc în Piața Ocska au parte și de o sesiune de portrete realizate de caricaturistul Radu Clețiu, o expoziție cu vânzare de obiecte de artă create de comunitatea de refugiați din Ucraina, expoziții fotografice semnate de Diana Bilec, Andreea Eva Herczeg și fotografa de origine ucraineană Khristina Litvinenko. Fotografiile suprind atmosfera, dar și oamenii din piața de vechituri.

Duminica viitoare, Piața Ocska devine, scenă pentru piesa de teatru „Conul Leonida de față cu Tic-Toc-ul. Piesa va fi interpretată chiar la una dintre tarabe de doi dintre actorii teatrului Auăleu, Christine Cizmaș și Ionuț Pârvulescu.

De asemenea, în această lună are loc și o rezidență literară cu Costi Rogozanu, Goran Mrakici și Mădălina Aldescu.

Proiectul Asfalt Talcioc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.