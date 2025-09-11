Designerul care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga organizează un fashion show, în premieră, la Timișoara

În premieră națională, acolo se va desfășura o tabără de creație multidisciplinară, intitulată Asfalt Talcioc.

Prezența lui Dinu Bodiciu ca artist rezident în piața de vechituri din Mehala nu este întâmplătoare. Designerul este cunoscut pentru preocuparea sa pentru moda sustenabilă, folosind și reutilizând materiale deja existente.

„Părerea mea este că un designer, în 2025, trebuie să fie mult mai bine ancorat într-o practică etică și să se gândească de ce face anumite lucruri. Există legături foarte puternice între modă și ideea de consumerism. Moda nu răspunde unor necesități, ci unor comodități. Nu e vorba de hrană, ci de haine. E decizia noastră dacă vrem să purtăm o haină diferită în fiecare zi sau nu. Eu sunt un mare fan al piețelor de vechituri. Merg atât în Mehala, cât și în Flavia, iar o parte dintre creațiile mele au la bază produse cumpărate de acolo. Ce voi face în piața din Mehala, la Rod Festival? Tot ceva inspirat de obiectele pe care le voi descoperi acolo”, a declarat Dinu Bodiciu.

Dinu Bodiciu, românul care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga

Dinu Bodiciu a studiat un master Londra, iar în prezent predă la Facultatea de Design din Timișoara și colaborează cu artiști, dansatori și teatre din România și din străinătate.

Pe lângă implicarea sa în proiecte culturale, Bodiciu are o prezență și pe scena internațională. Designer-ul a îmbrăcat multe celebrități, dar între ele, cea mai faimoasă este Lady Gaga. Dinu Bodiciu i-a creat, în 2011, un costum cu sacou și pantaloni, de culoare roșu aprins.

Cea de-a șasea ediție a Rod Festival se desfășoară în perioada iulie–septembrie, în mai multe spații din Timișoara: cartierele Mehala, Badea-Cârțan, Blașcovici și Penitenciarul Popa Șapcă. Programul include proiecții de film, spectacole de teatru, performance-uri, expoziții de fotografie, ateliere de educație cinematografică pentru copii și multe altele.

Croșeturi și treninguri în colecția Balkan Baroque

În colecția sa, intitulată Balkan Baroque, designerul aduce laolaltă două lumi diferite: sportul și eleganța.

„Specific Timișoarei, din punct de vedere al resurselor pentru reciclare textilă, este piața de vechituri, unde cineva poate găsi aproape orice, inclusiv munți de haine și textile second-hand. Printre acestea am descoperit două produse distincte: croșeturi de mână și haine sport, ambele reprezentând două lumi complet opuse. Pe de o parte, croșeturile – simboluri culturale ale regiunii – reflectă măiestria femeilor care le-au lucrat și timpul îndelungat necesar realizării lor, însumând o valoare intangibilă imensă. În opoziție, hainele sport – elemente de bază ale industriei fast-fashion – sunt lipsite de identitate locală, realizate din fibre sintetice și produse în cantități uriașe. Ele întruchipează globalizarea și absența istoriei”, a explicat Dinu Bodiciu.

Reciclează kimonouri

În 2023, Dinu Bodiciu a lansat propriul brand, Made with Time, prin care reciclează produse existente, inclusiv kimonouri second-hand aduse din Japonia.

„Este un brand dedicat reciclării materialelor. Selectez anumite tipuri de haine și explorez contextul cultural în care acestea au interacționat cu alte culturi. În cadrul Made with Time, reciclez kimonouri japoneze pe care le transform, de exemplu, în jachete – pe care noi le numim Suka – cu aspectul jachetelor de liceu americane. Sunt kimonouri purtate, cu o viață anterioară, pe care le reinventez”, a explicat Dinu Bodiciu.

Deocamdată, celelalte detalii legate de evenimentul de la Timișoara rămân încă o surpriză, care nu a fost dezvăluită de reprezentanții ROD Festival.

Manifestarea, aflată la cea de-a șasea ediție, reunește diverse tipuri de evenimente culturale, organizate în zone de periferie ale orașului care, în 2023, a primit titlul de Capitală Europeană a Culturii. Inițiatorii proiectului ROD Festival își doresc să aducă cultura mai aproape de mediile defavorizate din orașul de pe canalul Bega.