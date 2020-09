Idee trăsnită a două vedete blocate din cauza graniţelor închise. Justin Bieber apare în locul lui Drake, în videoclipul Popstar

Drake a fost terorizat de către pietenul lui Dj Khaled împreună cu care a avut mai multe colaborări, însă pentru noua piesa Popstar nu au filmat videoclipul din cauza pandemiei, iar Dj Khaled nerăbdător a insistat prin numeroase mesaje ca Drake să găsească o variantă de a zbura din Toronto la filmări şi să poată lansa cât mai curând viitorul hit.

,, Drake I know the boarder is closed….we have to shoot the video, we have to figure something out.”

,, Drake ştiu că graniţele sunt închise, ştiu că nu mă vor lăsa în ţară, ce vrei să fac? Trebuie să filmăm odată videoclipul, trebuie să găsim o variantă.”

Lui Drake i s-a sfârşit răbdarea după atâtea video call-uri primite şi ştiind că nu are nicio soluţie pentru a filma amandoi acest videoclip, deoarece el se află în izolare, i-a venit o idee.

Canadianul a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Justin Bieber să meargă la filmări în locul lui. Uite aşa Bieber mimează versurile cântate de Drake, iar noua piesă lansată în urmă cu o zi are peste 12 milioane de vizualizări pe Youtube.