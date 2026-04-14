Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii

Reacțiile nu au întârziat să apară, inclusiv din zona conservatoare și din interiorul comunităților religioase, transmite Euronews. Expertul în istoria papalității Massimo Faggioli a afirmat că astfel de atacuri publice la adresa Papei sunt fără precedent în istoria modernă. Fostul premier italian Matteo Renzi a descris imaginea drept „nebunie” și „blasfemie”, în timp ce organizații religioase au cerut retragerea acesteia și scuze publice.

Explicația lui Trump, contestată

După ștergerea postării, Trump a susținut că imaginea ar fi trebuit interpretată diferit, afirmând că reprezenta „un doctor care vindecă oameni”. Explicația nu a fost însă acceptată de critici, care au considerat gestul o provocare deliberată.

🚨Trump gets punched by Jesus into Hell Who made this? 🤣 pic.twitter.com/exvcrLUaXM — Karim Jovian (@KJovian) April 13, 2026

Mai multe personalități publice au condamnat public utilizarea imaginii. Comediantul Jon Stewart a ironizat explicațiile lui Trump, sugerând că acestea nu mai sunt credibile. Artistul Jack White a mers mai departe, criticând dur susținătorii religioși ai președintelui și numindu-l „cel mai rău american din toate timpurile”.

Un nou episod de „război memetic”

Cazul este văzut ca un nou exemplu de utilizare a imaginilor generate AI în scopuri politice și de provocare publică. Postarea a generat controverse inclusiv în rândul susținătorilor lui Trump, într-un moment deja tensionat, marcat de declarațiile sale despre Vatican și conflictul din Orientul Mijlociu. Deși imaginea a fost retrasă rapid, reacțiile arată sensibilitatea tot mai mare a opiniei publice față de utilizarea simbolurilor religioase în discursul politic.