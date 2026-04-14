Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii

O imagine generată cu inteligență artificială în care Donald Trump apare în ipostaza lui Iisus a stârnit un val de reacții critice, fiind catalogată drept „blasfemie” de politicieni, lideri religioși și celebrități. Fotografia, publicată de Trump și ulterior ștearsă, a apărut la scurt timp după ce acesta l-a criticat pe Papa Leon al XIV-lea, scrie Euronews.
Sursa foto: X/Colaj Mediafax
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 12:29, Știri externe

Reacțiile nu au întârziat să apară, inclusiv din zona conservatoare și din interiorul comunităților religioase, transmite Euronews. Expertul în istoria papalității Massimo Faggioli a afirmat că astfel de atacuri publice la adresa Papei sunt fără precedent în istoria modernă. Fostul premier italian Matteo Renzi a descris imaginea drept „nebunie” și „blasfemie”, în timp ce organizații religioase au cerut retragerea acesteia și scuze publice.

Explicația lui Trump, contestată

După ștergerea postării, Trump a susținut că imaginea ar fi trebuit interpretată diferit, afirmând că reprezenta „un doctor care vindecă oameni”. Explicația nu a fost însă acceptată de critici, care au considerat gestul o provocare deliberată.

Mai multe personalități publice au condamnat public utilizarea imaginii. Comediantul Jon Stewart a ironizat explicațiile lui Trump, sugerând că acestea nu mai sunt credibile. Artistul Jack White a mers mai departe, criticând dur susținătorii religioși ai președintelui și numindu-l „cel mai rău american din toate timpurile”.

Un nou episod de „război memetic”

Cazul este văzut ca un nou exemplu de utilizare a imaginilor generate AI în scopuri politice și de provocare publică. Postarea a generat controverse inclusiv în rândul susținătorilor lui Trump, într-un moment deja tensionat, marcat de declarațiile sale despre Vatican și conflictul din Orientul Mijlociu. Deși imaginea a fost retrasă rapid, reacțiile arată sensibilitatea tot mai mare a opiniei publice față de utilizarea simbolurilor religioase în discursul politic.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
Libertatea
Veste URIAȘĂ pentru pensionarii din România, după Paște. Anunţ oficial de la Casa Naţională de Pensii
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor