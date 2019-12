Începutul unei noi ere: Prima aeronavă complet electrică din lume a fost testată în oraşul canadian Vancouver. VIDEO

„Zborul dovedeşte că aviaţa comercială în formă electrică este plauzibilă”, a spus Roei Ganzarski, directorul companiei de inginerie magniX.

Compania australiană a creat motorul avionului şi a colaborat cu Harbour Air, o companie aeriană care are în jur de jumătate de milion de pasageri în fiecare an, pe rutele dintre Vancouver, staţiunea de schi Whistler şi insulele aflate în apropiere.

World's first fully electric commercial aircraft takes off from the Canadian city of Vancouver, offering hope that airlines may one day end their polluting emissions pic.twitter.com/Tzc4aydS5X