„Jurnalul" lui Mihail Sebastian, o capodoperă a literaturii interbelice, va fi lansat în Suedia

„Jurnalul" lui Mihail Sebastian, capodoperă a literaturii - document interbelice, va fi lansat luni, de la ora 18.30, la sediul Federaţiei Comunităţii Evreieşti din Stockholm, potrivit Institutului Cultural Român (ICR).

Cu ocazia traducerii în limba suedeză a „Jurnalului" scriitorului Mihail Sebastian, ICR Stockholm, în colaborare cu Federaţia Comunităţii Evreieşti din Stockholm şi centrul de studii Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden, organizează lansarea volumului în capitala Suediei. Lansarea va consta într-o prezentare a autorului şi a cărţii, făcută de traducătoarea Inger Johansson. Aceasta va vorbi despre experienţa traducerii volumului scriitorului român şi importanţa prezentării "Jurnalului" pentru publicul suedez în contextul istoric actual.

Evenimentul va cuprinde şi lectura unor fragmente din roman, în interpretarea apreciatei actriţe cu origini româneşti Adriana Savin, cunoscută de publicul suedez pentru activitatea sa teatrală şi cinematografică.

Fenomenul receptării lui Sebastian a fost unul dintre cele mai spectaculoase, atât în timpul vieţii scriitorului, cât şi în posteritate.

Capodoperă a literaturii - document interbelice şi una dintre cele mai tulburătoare panorame a vieţii politice şi artistice din România primei jumătăţi a secolului XX, „Jurnalul" lui Mihail Sebastian şi-a câştigat locul printre cărţile cel mai apreciate ale literaturii române. Sebastian îşi începe jurnalul sub semnul revelaţiei apăsătoare a alterităţii sale, ce îl proiectează într-o realitate pe care crezuse că o stăpâneşte. Se declanşează o amplă criză sufletească şi de conştiinţă, iar consemnările, realizate timp de 10 ani, stau mărturie acestor tulburări lăuntrice, similare furtunilor ce bântuiau, în epocă, viaţa politică a ţării şi a întregii Europe.

Asemenea „Jurnalului" lui Jeni Acterian, „Jurnalul" lui Mihail Sebastian este o „capodoperă a literaturii memorialistice", ce nu a lăsat cititorii impasibili. „Jurnalul" lui Mihail Sebastian reprezintă o carte de căpătâi pentru momente de cumpănă, o operă ce se citeşte şi se reciteşte.

