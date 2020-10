Justin Bieber cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari de la două femei care l-au acuzat de agresiune sexuală

Cele două femei au postat acuzaţiile pe conturile lor de Twitter, iar avocaţii lui Bieber au depus, joi, actele pentru un proces şi numeşte acuzaţiile care i s-au adus drept „fabricate”.

Una dintre femei, care este prezentată drept Jane Doe-2 şi identificată drept „Kadi” pe Twitter, susţine că Bieber a agresat-o în dimineaţa zilei de 5 mai 2015 la un hotel din New York.

În plângerea depusă de cântăreţul canadian, afirmaţiile sunt catalogate drept „factual imposibile” şi spune că sunt „contrazise de chiar de declaraţiile scrise date anterior de aceasta şi sunt susţinute doar de texte falsificate. Afirmaţiile ei sunt o fabricare completă în scopul auto-declarat de a deveni faimoasă a primi atenţie. Există numeroşi martori care să contrazică minciunile răutăcioase ale lui Kadi".

Cea de-a doua femeie, numită Jane Doe-1 şi identificată drept "Danielle" în plângere, l-a acuzat pe Bieber că a agresat-o pe 10 martie 2014 la hotelul Four Seasons din Austin, Texas. Tweet-urile au fost ulterior şterse, scrie CNN.

"Danielle a inventat întâlnirea sexuală cu Bieber la hotelul Four Seasons, deoarece au existat informaţii publice potrivit cărora Bieber a luat cina la restaurantul Four Seasons pe 10 martie 2014 şi s-a presupus că a fost la hotel", se arată în plângerea depusă de artist şi citată de CNN. "Cu toate acestea, chiar dacă Bieber a mers la restaurant, NU a rămas la hotelul Four Seasons", se mai arată în document.

Justin Bieber a respins acuzaţiile care i se aduc şi într-o serie de postări pe conturile sale de pe reţelele de socializare.

„Fiecare afirmaţie de abuz sexual ar trebui să fie luată foarte în serios şi de aceea a fost nevoie de răspunsul meu”, a scris Bieber într-un tweet la începutul acestei săptămâni. „Cu toate acestea, această poveste este în fapt imposibilă şi de aceea voi colabora cu Twitter şi cu autorităţile pentru a lua măsurile legale care se impun”.