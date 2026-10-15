„Lumea e mică? Nu dacă o străbați cu rulota”. Doi britanici pornesc într-un nou ocol al planetei, prin 50 de țări

Lucrau amândoi în sistemul public de sănătate britanic și aveau în jur de 55 de ani când au hotărât că trebuie să trăiască „pentru acum”. În ianuarie 2020, cu câteva luni înainte ca pandemia să închidă granițele, au plecat din Telford, în comitatul Shropshire, cu Trudy, un camper Fiat Ducato din 2005, potrivit Il Messaggero. Și-au vândut lucrurile, au închiriat casa cu șase dormitoare și au încercat să trăiască cu 27 de lire pe zi.

S-au întors acasă în septembrie 2024, după patru ani și jumătate pe drumuri. Canalul lor de YouTube are 180.000 de abonați și peste 27 de milioane de vizualizări.

Cele mai proaste drumuri și cea mai bună mâncare

Cele mai proaste drumuri, spune Marianne, le-au găsit în India, iar cea mai bună mâncare, în Turcia. „Ador tot ce ține de Mediterana”, a spus ea. Chris preferă mâncarea din Malaysia. Cele mai frumoase peisaje au fost în Noua Zeelandă și în Canada.

Cel mai emoționant moment a fost însă în Africa, când un elefant s-a apropiat de rulotă, cu puiul după el. Marianne a dat cu spatele, ca să-i lase loc, iar puiul și-a ridicat trompa și a scos un sunet ciudat. „M-a privit și a dat din cap. Sunt recunoscătoare că Chris a filmat scena”, povestește ea.

În Thailanda, unde își petrecuseră luna de miere în urmă cu 27 de ani, l-au regăsit pe bărbatul la care stătuseră atunci. Când i-a văzut, a izbucnit în plâns: își amintea de ei după aproape 30 de ani.

Trevor, noua rulotă

Pentru noua călătorie, din Noua Zeelandă înapoi în Marea Britanie, și-au luat un camper nou, cu acoperiș care se ridică, botezat Trevor. Trudy devenise prea veche, piesele se găseau greu, iar transportul ei pe mare era scump: doar drumul din Malaysia în India i-a costat 8.000 de lire. Trevor, cu acoperișul pliabil, costă mai puțin la transport. Nici el nu e lipsit de: acoperișul a lăsat să intre apa și a trebuit schimbat în Noua Zeelandă.

Ce urmează

După Noua Zeelandă și Australia, cuplul a ajuns în Kuala Lumpur, în Malaysia. Traseul continuă prin Thailanda, Laos, China, Kurdistan, Kazahstan, Azerbaidjan și Georgia, înainte de Europa și de întoarcerea acasă, iar planurile de după includ Africa și cele două Americi, cu final în Canada.

„Oamenii ne tot spun: Vai, lumea e atât de mică!. Eu râd și le răspund: nu și dacă o străbați cu asta”, spune Marianne.

Cât timp Trevor a fost transportat pe mare de la Auckland la Sydney, au dat o fugă acasă, în Shropshire, și au mai făcut o tură cu Trudy. „Am redescoperit tot ce iubeam la ea”, spune Marianne.