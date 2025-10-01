Maraton de evenimente pentru seniori de Ziua Vârstnicului

Maratonul de evenimente pentru seniori, organizat de Ziua Vârstnicului, este derulat de Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, având ca scop promovarea îmbătrânirii active prin mișcare și dans.

Azi, sunt organizate evenimente în București la Conacul Golescu Grant, în Alba Iulia, evenimentul are loc la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, în Pitești la Dance Team Academy, la Sinaia, în Centrul Cultural Carmen Sylva și în Iași la Cinema Ateneu, iar ieri a avut loc la Ploiești la Hotel Tiara.

Accesul la toate evenimentele este gratuit, iar informații complete sunt disponibile pe pagina de Facebook POT SĂ AJUT.

Potrivit INSSE, la începutul lui 2025, aproape una din cinci persoane din România era în vârstă – adică a depășit pragul de 65 de ani, în timp ce numărul copiilor a scăzut. Dar seniorii nu sunt doar o statistică în creștere.

Inițiativa POT SĂ AJUT vine într-un moment în care realitatea confirmă încă o dată concluziile studiului Invizibilii, lansat în 2022: în România, peste 1,2 milioane de pensionari rămân în risc de sărăcie și excluziune socială.

Trei ani mai târziu, provocările lor sunt la fel de acute. Nivelul scăzut de alfabetizare digitală, veniturile reduse și mobilitatea limitată îi lasă adesea în imposibilitatea de a-și rezolva nevoile de zi cu zi. Obstacolele nu țin doar de accesul la produse și servicii esențiale, ci și de dimensiunea emoțională: pentru mulți, pensionarea continuă să însemne pierderea treptată a speranței într-un viitor mai bun.

„Zile cu Sens este despre exact ce îi lipsește de cele mai multe ori unui vârstnic: bucuria de a face parte dintr-o comunitate, curajul de a învăța din nou să se bucure. Modul în care am gândit aceste evenimente reprezintă pretextul de a-I aduce pe seniori împreună, dar de fapt vorbim despre demnitate, sănătate emoțională și comunitate. Ne dorim ca fiecare participant să plece cu o stare mai bună decât a venit – mai sigur pe el, mai relaxat, mai conectat”, a declarat Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

Zile cu Sens este un program dedicat pensionarilor din România, prin care sunt ajutați să rămână activi, conectați și integrați în comunitate, prin activități educaționale și recreative. Seniorii își pot dezvolta abilități digitale, astfel încât să se poată conecta mai ușor cu cei dragi, dar și să participe la evenimente care să le îmbogățească viața socială și culturală.

„În fiecare oraș în care ajungem alături de Asociația POT SĂ AJUT, vedem cât de mare este nevoia de apartenență și de sprijin real. Prin programul Invizibilii, susținem grupuri care, de prea multe ori, sunt uitate. Ceea ce căutăm noi să construim e încredere, bucurie și siguranță în mijlocul unei comunități care spune, clar: nu ești singur”, explică Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.