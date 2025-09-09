Mașini de epocă, la paradă prin mai multe localități din județul Sibiu

Sibiu Classic Rally are loc în weekendul 12–13 septembrie 2025.

Spre deosebire de raliurile de viteză, la competițiile de regularitate, cum este și Sibiu Classic Rally, contează respectarea timpilor și orientarea, nu viteza. Participanții vor concura la volanul unor automobile istorice produse între anii ’30 și ’90, fiecare model aducând o poveste și o eleganță aparte.

La start se vor alinia aproximativ 40 de echipaje din întreaga țară, pregătite să își testeze precizia și spiritul de echipă pe traseele pitorești ale Transilvaniei. Automobilele istorice vor putea fi admirate de public înainte de startul de vineri, 12 septembrie în Piața Mare între orele 8-10 și în Piața Habermann, sâmbătă 13 septembrie între orele 8-10 și 17-20.

Traseul ediției a-IV-a străbate localități pline de istorie și tradiție – Săliște, Tilișca, Poiana Sibiului, Jina, Apoldu de Sus, Agnita, Merghindeal, Cincșor, Viștișoara, Cârțișoara, Avrig, Tălmaciu și multe altele.

„Sibiu Classic Rally nu este doar o competiție, ci o poveste despre pasiune, eleganță și patrimoniu. Îi invităm pe toți să se bucure de spectacolul mașinilor istorice pe drumurile pitorești ale județului Sibiu”, a declarat Giurgiu Octavian, reprezentant județean al filialei RCR Sibiu.