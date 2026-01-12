Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Un nou mister în Univers: Un obiect cosmic cu masa unui milion de sori îi pune în dificultate pe astronomi

Un nou mister în Univers: Un obiect cosmic cu masa unui milion de sori îi pune în dificultate pe astronomi

Astronomii studiază un obiect cosmic întunecat cu masa unui milion de sori, detectat doar prin gravitație, care provoacă teoriile actuale.
Un nou mister în Univers: Un obiect cosmic cu masa unui milion de sori îi pune în dificultate pe astronomi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: DALL-E
Bianca Popa
12 ian. 2026

Astronomii investighează un obiect cosmic complet întunecat, a cărui masă este echivalentă cu cea a unui milion de sori și care sfidează modelele actuale de formare a structurilor cosmice, potrivit Space.

Detectat exclusiv prin influența sa gravitațională, obiectul se află la aproximativ 11 miliarde de ani-lumină distanță și reprezintă cel mai îndepărtat corp descoperit vreodată folosind doar gravitația.

Un obiect întunecat fără precedent

Obiectul, supranumit „perturbatorul misterios”, pare să conțină un nucleu central dens, compatibil cu o gaură neagră sau cu un nucleu stelar compact.

Potrivit cercetătorilor, acest nucleu intern reprezintă aproximativ un sfert din masa totală a obiectului.

Dincolo de centru, distribuția masei se aplatizează într-o structură extinsă, de tip disc, care nu a mai fost observată anterior în sisteme similare.

Oamenii de știință afirmă că acest profil neobișnuit de densitate sugerează existența unei clase complet noi de structuri cosmice întunecate.

Dezvăluit prin lentilare gravitațională

Perturbatorul a fost identificat în cadrul sistemului de lentilare gravitațională JVAS B1938+666, o configurație complexă de corpuri masive care curbează lumina din fundal.

Acest efect, prezis de teoria relativității generale a lui Albert Einstein, permite astronomilor să cartografieze masa invizibilă cu mare precizie.

Prin reconstruirea distorsiunilor subtile ale luminii lentilate, cercetătorii au izolat semnătura gravitațională a obiectului, în ciuda absenței totale a emisiilor vizibile.

Invizibilitatea sa contrastează puternic cu alte componente apropiate ale sistemului, inclusiv o galaxie eliptică masivă.

Provocare pentru teoriile despre materia întunecată

Analizele detaliate bazate pe observații radio, inclusiv date de la Green Bank Telescope, au exclus modelele standard de materie întunecată.

Cercetătorii au constatat că obiectul este extrem de compact în centru, dar neobișnuit de extins în ansamblu, sfidând clasificările galactice cunoscute.

Observațiile viitoare cu Telescopul Spațial James Webb ar putea stabili dacă există o emisie slabă de lumină stelară.

Dacă nu va fi detectată nicio formă de lumină, oamenii de știință spun că teoriile actuale despre materia întunecată ar putea necesita revizuiri majore.

Rezultatele cercetării au fost publicate în Nature Astronomy.

