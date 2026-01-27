Noua hartă James Webb arată cum este distribuită materia întunecată în univers

O nouă hartă cosmică de înaltă rezoluție le oferă oamenii de știință o nouă perspectivă fără precedent asupra rolului ascuns al materiei întunecate, scrie CBSNews.

Realizat pe baza observațiilor efectuate cu telescopul spațial James Webb al NASA, setul de date cartografiază aproape 800.000 de galaxii îndepărtate.

Cercetătorii spun că harta ar putea schimba modul în care este înțeleasă influența materiei întunecate asupra structurii cosmosului.

Observarea invizibilului prin gravitație

Materia întunecată nu poate fi observată direct, deoarece nu emite și nu absoarbe lumină.

În schimb, oamenii de știință urmăresc modul în care gravitația sa curbează lumina galaxiilor îndepărtate, un fenomen numit lentilare gravitațională.

Prin măsurarea acestor distorsiuni pe suprafețe vaste, cercetătorii pot identifica unde se concentrează materia întunecată în timp.

Noua hartă dublează rezoluția tentativelor anterioare realizate cu Telescopul Spațial Hubble.

Aceasta surprinde evoluția galaxiilor de-a lungul a aproximativ zece miliarde de ani de istorie cosmică.

Scheletul cosmic prinde contur

Publicat în revista Nature Astronomy, studiul dezvăluie roiuri de galaxii și filamente de materie întunecată care le conectează.

Aceste structuri formează cadrul de mari dimensiuni cunoscut adesea drept „scheletul cosmic” al universului.

Cercetătorii pot urmări acum modul în care materia întunecată s-a adunat și a evoluat de-a lungul a miliarde de ani.

Datele arată că oriunde apar roiuri masive de galaxii există și concentrații corespunzătoare de materie întunecată.

Conexiunile dintre galaxii urmează aceleași filamente de materie întunecată care leagă aceste structuri.

De ce contează în continuare materia întunecată

Deși nu influențează viața de zi cu zi, materia întunecată traversează constant universul.

Astrofizicienii spun că înțelegerea sa este esențială pentru a explica formarea galaxiilor și aspectul actual al universului.