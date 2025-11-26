Posibilă premieră în fizică: Cercetătorii detectează un semnal ce ar putea proveni din materia întunecată

Oamenii de știință ar putea fi detectat pentru prima dată materia întunecată, potrivit unui nou studiu care analizează raze gamma de energie ridicată din centrul Căii Lactee, potrivit Space.

Dacă va fi confirmat, rezultatul ar reprezenta una dintre cele mai importante descoperiri din fizica modernă, oferind primul indiciu observațional direct despre o substanță care constituie 85% din toată materia din univers.

Semnătura razelor gamma se potrivește predicțiilor despre materia întunecată

Echipa de cercetare, condusă de Tomonori Totani de la Universitatea din Tokyo, a examinat datele în raze gamma colectate de telescopul spațial Fermi al NASA.

Au detectat fotoni cu energii de aproximativ 20 GeV (gigaelectronvolți), dispuși într-o structură în formă de halou în jurul centrului galactic, exact acolo unde se estimează că materia întunecată este cea mai concentrată.

Nivelurile de energie corespund predicțiilor teoretice pentru ciocnirile dintre WIMP-i (particule masive cu interacțiune slabă), considerați de mult timp candidați principali pentru materia întunecată.

O provocare la adresa limitelor Modelului Standard

WIMP-ii, despre care se crede că au o masă de aproximativ 500 de ori mai mare decât cea a unui proton, nu apar în Modelul Standard al fizicii particulelor.

Dacă aceste raze gamma provin din coliziunea particulelor de materie întunecată, descoperirea ar indica existența unei noi clase de particule fundamentale.

Totani a precizat că nu există, până în prezent, un fenomen astronomic cunoscut care să explice credibil semnalul observat.

Prudență și așteptare până la confirmarea finală

În ciuda potrivirii promițătoare, cercetătorii insistă că sunt necesare mai multe dovezi înainte ca misterul materiei întunecate să fie considerat rezolvat.

Date suplimentare de la Fermi ar putea clarifica dacă semnalul reprezintă într-adevăr raze gamma provenite din ciocniri între particule de materie întunecată sau un fenomen astrofizic încă necunoscut.