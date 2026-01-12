Prima pagină » Social » Gălățenii nu au decât șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale. În județ sunt 206 adăposturi

Gălățenii nu au decât șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale. Asta deși în județul Galați sunt 206 adăposturi. Autoritățile vor să modernizeze mai multe adăposturi cu fonduri europene și prin PNRR.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
12 ian. 2026, 14:29, Social

Autoritățile gălățene anunță că au finalizat evaluarea adăposturilor de protecție civilă din județul Galați. Verificările au fost realizate de o comisie mixtă, la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În total, au fost evaluate 206 adăposturi, dintre care 204 se află în municipiul Galați și două sunt în municipiul Tecuci. Rezultatele verificărilor arată că doar șapte adăposturi sunt complet funcționale. Alte 168 sunt parțial funcționale, iar 31 sunt nefuncționale.

Fișele de evaluare au fost transmise către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Gălățenii ar putea avea mai multe adăposturi

În prezent, autoritățile estimează necesarul de fonduri pentru reabilitare.

„Pentru fiecare obiectiv verificat au fost întocmite fișe de evaluare detaliate, care au fost transmise către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Centrul Operațional Național. Aceste documente cuprind deficiențele constatate, precum și estimările financiare necesare pentru reabilitarea și aducerea adăposturilor la parametrii de funcționare prevăzuți de legislația în vigoare. Este important de menționat că, în anul 2025, prin fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost realizate lucrări de modernizare la un punct de comandă și un adăpost din municipiul Galați, precum și la un adăpost din municipiul Tecuci. Aceste investiții vor continua și în anul 2026, fiind esențiale pentru creșterea capacității de protecție a populației”, au transmis reprezentanții Prefecturii Galați.

În 2025, prin fonduri europene și PNRR, au fost modernizate un punct de comandă și două adăposturi, investițiile urmând să continue și în 2026. În prezent, capacitatea totală de adăpostire este de aproape 20.000 de persoane. Autoritățile inventariază și alte spații ce pot fi folosite în situații de urgență majoră. Campanii asemănătoare s-at desfășurat și în alte județe.

