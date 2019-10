Măsuri de siguranţă sporite în cinematografele din SUA, după lansarea filmului "Joker". De ce se tem autorităţile

Un atac armat a avut loc în anul 2012, într-un cinematograf din Aurora, Colorado. Atunci, un individ a pătruns într-o sală de cinema şi a deschis focul asupra publicului, la o premieră nocturnă a filmului "Cavalerul negru: Legenda renaşte/ Batman - The Dark Knight Rises", omorând 12 persoane şi rănind alte câteva zeci.

Familiile victimelor şi câţiva supravieţuitori şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la pelicula "Joker", ce nu va rula în multiplexul Aurora.

Ofiţeri înarmaţi, purtând căşti de protecţie, au păzit intrarea unei săli de cinema de la Festivalul de Film de la New York, unde a fost proiectat, miercuri seară, lungmetrajul "Joker". Totodată, la intrarea în sala de cinema, bagajele persoanelor au fost verificate.

Reprezentanţii poliţiei din New York, Los Angeles şi Chicago au declarat că, deşi nu sunt informaţii potrivit cărora ar exista ameninţări reale, s-au luat măsuri pentru a preveni potenţialele incidente, ofiţerii monitorizând cinematografele unde era difuzată pelicula.

În vârstă de 31 de ani, Charles Kiwacz, gazda unui podcast, a descris atacul armat din Aurora drept "un incident izolat". "Nu cred că există teamă, ci exact opusul. Oamenii vor să iasă şi să arate că acest film este doar atât: un film", a declarat Charles Kiwacz în timp ce îşi cumpăra un bilet pentru a vedea pelicula.

