Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, prezentă la Cotroceni de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, va participa, miercuri seara, la iluminarea în roz a Palatului Cotroceni, eveniment organizat cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, anunță Administrația Prezidențială.

Pe 1 octombrie, cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei.

În semn de solidaritate și susținere pentru femeile din România care se confruntă cu această boală, Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz și va găzdui miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 19:00, un eveniment organizat de Fundația Renașterea.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, anunță Președinția.

Președintele României, Nicușor Dan, nu se va afla în țară miercuri și joi. El participă la reuniuni europene la Copenhaga, axate pe securitatea europeană și conflictul din Ucraina. În marja întâlnirilor, șeful statului va avea și discuții bilaterale cu omologi și oficiali europeni.