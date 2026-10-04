Mister. Numeroase străzi ale unui oraș au nume ciudate și cu origine necunoscută

Centrul istoric al Genovei are o atracție insolită: numele ciudate ale străduțelor și piețelor.

Unele dintre acestea au legătură directă cu activitățile care se desfășurau în urmă cu sute de ani, dar altele au o origine neașteptată.

„Aleea Zăpezii” și „Piața Iubirii Perfecte” sunt două dintre denumirile care îi surprind pe experți și pe turiști.

Genova este capitala regiunii Liguria, o zonă turistică importantă a Italiei. Regiunea este renumită, printre altele, pentru mierea produsă după rețete foarte vechi, și pentru podgoriile unde se produc vinuri căutate.

Munții înalți și plajele de la Marea Mediterană completează decorul turistic.

Liguria esre recunoscută și pentru gastronomie. Focaccia simplă și focaccia cu brânză fac parte din tradiția culinară locală. Continuarea pe Mediafax Italia.