Incredibil. Primăria unui oraș asaltat de turiști și de milionari construiește locuințe sociale

Portofino, una dintre cele mai exclusiviste destinații de pe Riviera italiană, se confruntă cu o problemă tot mai serioasă: scăderea numărului de locuitori.

Este unul dintre efectele turismului excesiv. Turiștii numeroși și milionarii care ajung la Portofino au provocat o creștere a prețului locuințelor.

Unele spații au ajuns la aproape 20.000 de euro pe metrul pătrat, iar proprietățile cu vedere la mare pot depăși acest prag. Localnicii nu își mai permit costurile și au început să părăsească orașul.

Pentru a combate scăderea populației, primăria a achiziționat aproape 50 de locuințe sociale pe care le închiriază cu aproximativ cinci euro pe metrul pătrat pe lună. Continuarea pe Mediafax Italia.