Misterul luminilor ciudate observate pe cer devine și mai straniu

În ultimii ani, articolele publicate de proiectul Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO) au stârnit curiozitatea unor entuziaști ai OZN-urilor, iar pe cea a oamenilor de știință, într-o măsură mai mică, dar însoțită de mult scepticism, potrivit IFL Science.

Un nou articol, care analizează plăcile astronomice arhivate de la un alt observator, pare să susțină ideea că evenimentele tranzitorii observate sunt fenomene reale sau, cel puțin, o eroare care a fost constantă în toate observatoarele înainte de 1957.

Echipa a fost interesată de identificarea surselor de lumină care au apărut sau au dispărut de-a lungul secolului trecut. Aceasta este o sarcină destul de utilă pentru astronomi. Pe scurt, dacă o stea apare sau dispare brusc, putem studia orice proces este implicat.

Studiul care a stârnit curiozitatea oamenilor a analizat observațiile vechi de la Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I), care a scanat cerul între 19 noiembrie 1949 și 28 aprilie 1957.

„Aceste fenomene tranzitorii de scurtă durată (care durează mai puțin de o expunere de 50 de minute) […] sunt absente din imaginile realizate cu puțin timp înainte de apariția lor și din toate imaginile din studiile ulterioare”, a scris echipa într-un studiu din 2025.

„[În] unele cazuri, mai multe fenomene tranzitorii apar într-o singură imagine, prezentând caracteristici care nu pot fi ușor explicate prin explicații prozaice (de exemplu, lentile gravitaționale, explozii de raze gamma, asteroizi care se fragmentează, defecte ale plăcilor)”.

OZN sau UAP?

Echipa a prezentat și alte rezultate enigmatice: o mică corelație între fenomene tranzitorii și teste nucleare, fenomenele tranzitorii fiind cu 45% mai susceptibile de a fi observate în perioadele în care aveau loc teste nucleare.

În plus, echipa a descoperit o asociere mai slabă între observarea fenomenelor aeriene neidentificate (UAP) și observarea fenomenelor tranzitorii, asocierea fiind mai puternică atunci când erau capturate mai multe fenomene tranzitorii.

Deși au fost sugerate câteva ipoteze, una dintre ele a trezit interesul entuziaștilor de obiecte zburătoare neidentificate (OZN) și UAP.

Prima, inspirată în mare parte din tradiția OZN, este ipoteza extrem de improbabilă (având în vedere că nu avem dovezi ale existenței vieții extraterestre, cu atât mai puțin a unei vieți extraterestre care ne-ar putea vizita) că acestea sunt obiecte reale surprinse pe plăci fotografice și că ar putea fi UAP-uri atrase pe Pământ de testele cu arme nucleare.

O a doua ipoteză, mai plauzibilă, este că au surprins un fenomen atmosferic neobișnuit și necunoscut asociat cu testele cu arme nucleare.

Sclipirile de pe o placă nu înseamnă că extratereștrii ne-au vizitat în timpul testelor nucleare, explicații precum baloanele de mare altitudine și erorile de placă fiind încă mai probabile, iar fenomenele atmosferice rezultate din testele nucleare fiind, de asemenea, posibile.