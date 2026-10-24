O ciupercă uriașă, înaltă de jumătate de metru, a fost descoperită în China. Localnicii o consumau fără să știe ce este

Descoperirea a fost făcută în provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, în timpul unor cercetări desfășurate în 2024 și 2025. Rezultatele studiului au fost publicate pe 28 septembrie 2026 în revista științifică Frontiers in Fungal Biology, potrivit CNN.

Noua specie a primit numele Dianjunus rex, o denumire care amintește de celebrul Tyrannosaurus rex, unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri carnivori.

Ciuperca se remarcă prin dimensiunile sale neobișnuite. Structurile sale reproducătoare, numite stromate, sunt verticale, cărnoase, de culoare galben-pal și pot atinge 50 de centimetri înălțime, aproximativ cât o valiză de cabină. Greutatea acestora poate ajunge la aproape 2,2 kilograme.

Ciuperca a fost descoperită după ce un localnic a trimis fotografii cercetătorilor

Deși specia a fost identificată recent de oamenii de știință, locuitorii din regiune o observaseră de mai mult timp. Fermierii văzuseră structurile cărnoase, asemănătoare unor degete uriașe, crescând în grupuri în jurul unui copac mort. Unii localnici chiar gustaseră ciuperca, fără să raporteze efecte negative.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că specia nu a fost testată pentru identificarea eventualelor substanțe toxice, astfel că nu poate fi considerată sigură pentru consum.

Descoperirea a căpătat o dimensiune științifică după ce un localnic, intrigat de aspectul neobișnuit al ciupercii, le-a trimis cercetătorilor mai multe fotografii. Imaginile le-au atras imediat atenția specialiștilor, care au înțeles că ar putea avea în față o specie necunoscută până atunci.

Ciuperca are o legătură cu dispariția dinozaurilor

Potrivit cercetătorilor, Dianjunus rex aparține unei familii de ciuperci apărute după marea extincție de la sfârșitul Cretacicului, produsă în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani. Evenimentul a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari și a aproximativ 75% dintre speciile de plante și animale de pe Pământ.

În timp ce dinozaurii dispăreau, alte forme de viață au continuat să evolueze și să ocupe noi nișe ecologice. Familia din care face parte noua specie de ciupercă este asociată acestei perioade de transformări majore. Această legătură evolutivă nu înseamnă însă că exemplarele descoperite în China au o vechime de milioane de ani, ci că originile familiei din care fac parte sunt foarte îndepărtate.