O femeie în vârstă de 103 ani din Statele Unite s-a tatuat pentru prima dată. Ce şi-a „bătut” pe piele bătrâna

Dorothy Pollack are 103 ani şi locuieşte alături de nepotul ei. Bătrâna a ales o modalitate inedită de a sărbători împlinirea vârstei dar şi ieşirea din perioada de izolare: a dorit să-şi facă primul tatuaj.

Din cauza restricţiilor cauzate de pandemie, femeia nu s-a putut bucura de vârsta înaintată pe care a împlinit-o.

„După ce am fost în închisoarea Covid-19, m-am gândit că a venit momentul să înceap să trăiasc din nou. Am decis că o modalitate bună de a sărbători este să-mi fac un tatuaj”, a declarat Dorothy pentru The Washington Post.

Bătrânica şi-a tatuat o mică broască verde pe antebraţul stâng pentru că reprezintă cel mai bine sentimentul de libertate pe care-l trăieşte şi mai mult decât atât, i-au plăcut dintotdeauna.