O scrisoare militară trimisă la ordinul lui Napoleon, descifrată după 217 ani. Codul, spart de GPT-6 Astra

Scrisoarea a fost trimisă de Eugène de Beauharnais, fiul vitreg al lui Napoleon și vicerege al Italiei, mareșalului francez Auguste de Marmont, unul dintre comandanții militari ai lui Napoleon, aflat atunci departe de celelalte trupe franceze, pe țărmul estic al Mării Adriatice. Documentul trebuia să-l informeze despre pozițiile armatelor franceze și aliate din Europa.

Mesajul a fost codificat pentru a proteja informațiile militare în eventualitatea în care scrisoarea ar fi căzut în mâinile inamicilor Franței.

Inginerul în inteligență artificială Carter Church, de la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a folosit GPT-6 Astra pentru a încerca să rezolve cifrul rămas nedescifrat. Potrivit Live Science, modelul a primit o singură instrucțiune și o imagine a scrisorii. În mai puțin de șase ore a ajuns la soluție.

O scanare veche și 1.300 de semne

Singura imagine disponibilă public a documentului era o scanare de slabă rezoluție, publicată într-o revistă a armatei franceze în 1969.

Scrisoarea conține aproximativ 1.300 de semne, reprezentate prin 155 de simboluri diferite. Sistemul folosit era unul homofonic, ceea ce înseamnă că literele frecvente puteau fi reprezentate prin mai multe simboluri, fapt care îngreuna descifrarea.

GPT-6 Astra a transcris textul și, în timpul cercetării, a găsit un tabel realizat anterior de istoricul criptologiei Daniel Tant, care explica semnificația a 33 de simboluri dintr-un vechi sistem de codificare. Modelul a descoperit că acestea corespundeau simbolurilor din scrisoare și a folosit informațiile pentru a descifra restul mesajului.

Ce conținea mesajul militar

Scrisoarea îi prezenta mareșalului Marmont pozițiile trupelor franceze și aliate și numele comandanților acestora. Mesajul conținea și îndemnul ca mareșalul să nu se lase intimidat de forțele pe care le-ar putea întâlni atunci când urma să primească ordinul de deplasare.

Descifrarea nu a scos însă la iveală un mare secret istoric necunoscut. Cercetătorul Michael Rowe, specialist în istorie europeană la King’s College London, a explicat că există corespondența originală în care Napoleon îi indica lui Eugène ce trebuia să-i transmită lui Marmont. Astfel, istoricii știau în mare măsură ce informații ar fi trebuit să conțină mesajul codificat.

Tocmai această corespondență a permis și verificarea rezultatului obținut de inteligența artificială.

Inteligența artificială, o posibilă „Piatră din Rosetta” pentru istorici

Istoricii consideră că experimentul ar putea avea o miză mai mare decât conținutul acestei singure scrisori. Dacă aceeași metodă poate fi aplicată documentelor al căror conținut nu este cunoscut până acum, inteligența artificială ar putea ajuta la descifrarea altor mesaje istorice rămase nerezolvate timp de sute de ani.

Specialiștii au comparat, de altfel, inteligența artificială cu un fel de „Piatră din Rosetta”, celebra inscripție care a permis descifrarea hieroglifelor egiptene.

Inginerul IA Carter Church a precizat că cifrul nu era, în sine, imposibil de spart de criptografi. Rezolvarea lui prin metode tradiționale ar fi necesitat însă foarte mult timp și specialiști din mai multe domenii.

Rezultatul obținut cu GPT-6 Astra a fost verificat ulterior de Satoshi Tomokiyo, criptograf și administrator al unui site dedicat cifrurilor istorice nerezolvate. Scrisoarea figurează acum ca fiind, în sfârșit, descifrată.