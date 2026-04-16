O vestă de salvare de la un supraviețuitor al Titanicului va fi scoasă la licitație

O vestă de salvare purtată de un supraviețuitor al Titanicului va fi scoasă la vânzare în acest weekend, într-o licitație rară descrisă ca o oportunitate „unică într-o generație”.
O vestă de salvare de la un supraviețuitor al Titanicului va fi scoasă la licitație
Laurentiu Marinov
16 apr. 2026, 21:05, Știri externe

Vesta, care se așteaptă să se vândă între 250.000 și 350.000 de lire sterline este singura piesă a unui supraviețuitor al tragediei din 1912 care a fost licitată, potrivit casei de licitații britanice Henry Aldridge and Son, potrivit CNN.

Articolul vestimentar a fost purtat de Laura Mabel Francatelli, o pasageră de la clasa întâi pe istoricul vapor, care s-a scufundat acum 114 ani.

Când RMS Titanic a plecat pe 10 aprilie 1912, era cea mai mare navă de pasageri în serviciu și considerată „nescufundabilă”. Doar patru zile mai târziu, călătoria inaugurală a Titanicului s-a transformat într-o tragedie internațională când nava a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord la ora 23:40, pe 14 aprilie. Nava, care s-a scufundat în mai puțin de trei ore, nu avea suficiente bărci de salvare pentru cele aproximativ 2.220 de persoane aflate la bord. Doar aproximativ 700 de persoane au supraviețuit.

Potrivit casei de licitații, vesta este vândută de cineva care „a decis că este timpul să predea ștafeta unui alt colecționar”.

Anterior, a fost expusă la Titanic Belfast, muzeul situat la locul unde a fost construită nava, și, de asemenea, la cel mai mare muzeu Titanic din lume, din Pigeon Forge, Tennessee.

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Începând cu 2027, toate telefoanele mobile se vor schimba pentru totdeauna: va fi obligatorie înlocuirea bateriei în UE
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor