O vestă de salvare de la un supraviețuitor al Titanicului va fi scoasă la licitație

Vesta, care se așteaptă să se vândă între 250.000 și 350.000 de lire sterline este singura piesă a unui supraviețuitor al tragediei din 1912 care a fost licitată, potrivit casei de licitații britanice Henry Aldridge and Son, potrivit CNN.

Articolul vestimentar a fost purtat de Laura Mabel Francatelli, o pasageră de la clasa întâi pe istoricul vapor, care s-a scufundat acum 114 ani.

Când RMS Titanic a plecat pe 10 aprilie 1912, era cea mai mare navă de pasageri în serviciu și considerată „nescufundabilă”. Doar patru zile mai târziu, călătoria inaugurală a Titanicului s-a transformat într-o tragedie internațională când nava a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord la ora 23:40, pe 14 aprilie. Nava, care s-a scufundat în mai puțin de trei ore, nu avea suficiente bărci de salvare pentru cele aproximativ 2.220 de persoane aflate la bord. Doar aproximativ 700 de persoane au supraviețuit.

Potrivit casei de licitații, vesta este vândută de cineva care „a decis că este timpul să predea ștafeta unui alt colecționar”.

Anterior, a fost expusă la Titanic Belfast, muzeul situat la locul unde a fost construită nava, și, de asemenea, la cel mai mare muzeu Titanic din lume, din Pigeon Forge, Tennessee.