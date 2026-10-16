Ora oficială a lumii se schimbă radical. Ce se întâmplă cu ceasurile din mai 2027

Rezoluția a fost adoptată la a 28-a reuniune a conferinței, scrie Euronews. Până acum, din când în când, ceasurile atomice primeau o secundă în plus, ca ora oficială să rămână aliniată cu rotația Pământului.

De ce a existat secunda intercalată

Lumea folosește două moduri de a măsura timpul. UTC se bazează pe ceasuri atomice extrem de precise, în timp ce timpul astronomic depinde de rotația Pământului, care variază ușor. Pentru ca diferența dintre ele să rămână mică, din 1972 au fost adăugate 27 de secunde intercalate, ultima la sfârșitul lui 2016. În acele momente, un minut a durat, excepțional, 61 de secunde.

Pentru oameni, corecțiile trec neobservate. Pentru sistemele informatice, rețelele de telecomunicații, navigația prin satelit și rețelele de energie, care depind de o sincronizare perfectă, ele au provocat însă probleme. Secundele adăugate în trecut au dat peste cap sisteme informatice și servicii online.

Pericolul secundei negative

Pe termen lung, atracția Lunii încetinește rotația Pământului, dar în ultimii ani planeta s-a învârtit uneori puțin mai repede. Din acest motiv, specialiștii au luat în calcul posibilitatea de a scădea pentru prima dată o secundă din ora oficială, în loc să adauge una. Nu se știe cum ar reacționa sistemele informatice la această schimbare, iar situația a fost comparată cu problema informatică din anul 2000.

În 2022, statele membre decideseră deja renunțarea la secunda intercalată până în 2035. Riscul secundei negative a dus la devansarea termenului.

Ce urmează

De acum, diferența dintre UTC și timpul astronomic va putea crește până la 3.600 de secunde, adică o oră. Potrivit Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM), ar dura peste 3.000 de ani până la o asemenea diferență.

Schimbarea va conta mai ales în astronomie, geodezie și unele aplicații prin satelit, care vor trebui să țină cont separat de decalajul dintre ora ceasului și rotația Pământului. CGPM are 69 de state membre și 34 de state și economii asociate.

Decizia nu are nicio legătură cu trecerea la ora de iarnă. În România, ca în restul Uniunii Europene, ceasurile se dau înapoi cu o oră duminică, 25 octombrie.