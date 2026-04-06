Planeta este suprasolicitată de creșterea populației, arată un studiu

Pe baza datelor demografice colectate pe parcursul a peste două secole, o echipă a constatat că umanitatea trăiește cu mult peste limitele a ceea ce planeta noastră poate susține pe termen lung, arată ScienceAlert.

Ecologiștii descriu capacitatea unui mediu de a susține populația unei specii drept „capacitatea sa de suport”. Este o estimare a numărului de indivizi dintr-o anumită specie care pot supraviețui pe termen lung, pe baza resurselor disponibile și a ratei de regenerare a acestor resurse.

Propria noastră specie, Homo sapiens, excelează în a împinge limitele acestei capacități de suport, datorită înclinației noastre de a găsi soluții tehnologice pentru a depăși limitările naturale ale regenerării resurselor – în special prin exploatarea combustibililor fosili.

Termenul „capacitate de suport” își are originea în industria navală de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când navele cu motor pe cărbune înlocuiau cele propulsate de vânt.

A fost folosit pentru prima dată pentru a calcula cantitatea de marfă pe care o putea transporta una dintre noile nave, fără a lua în calcul cărbunele și apa esențiale necesare pentru a alimenta efectiv nava, sau echipajul necesar pentru a o opera.

Ce au descoperit cercetătorii

Această tranziție către combustibilii fosili în transportul maritim și în alte industrii a permis, în mod fundamental, creșterea rapidă a populației în secolul al XX-lea. Populația actuală a Pământului se ridică la aproximativ 8,3 miliarde.

Echipa a descoperit că, înainte de anii 1950, populația umană creștea într-un ritm tot mai rapid, dar la începutul anilor 1960, rata de creștere a început să încetinească, deși populația a continuat să crească.

Aproximativ 12 miliarde este capacitatea maximă estimată, dar este departe de nivelul optim la consumul actual de resurse.

Nivelul optim de consum

Acesta este primul studiu care investighează relațiile dintre rata de creștere a populației pe cap de locuitor și dimensiunea medie a populației pe termen lung.

Acesta a relevat că societățile umane au trecut de la o tendință în care un număr mai mare de oameni însemna o rată mai mare de creștere a populației, la una în care curba a început să se aplatizeze: adică, odată cu creșterea dimensiunii populației, rata de creștere a scăzut.

Diferența dintre numărul optim de 2,5 miliarde și dimensiunea actuală a populației noastre de 8,3 miliarde poate ajuta la explicarea problemelor legate de supraconsum cu care se confruntă în prezent specia noastră.

În mod deosebit, studiul sugerează că variațiile în ceea ce privește anomalia temperaturii globale, amprenta ecologică și emisiile totale sunt mai bine explicate de creșterea dimensiunii populației decât de creșterea consumului pe cap de locuitor.