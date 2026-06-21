Plante care rezistă fără udare frecventă, soluția ideală pentru verile caniculare

Specialiștii în horticultură recomandă arbuștii veșnic verzi, care își păstrează frunzișul pe tot parcursul anului și pot crea rapid un ecran natural împotriva privirilor indiscrete, potrivit Ideal Home.

Pe lângă rolul practic, aceste plante adaugă culoare și structură grădinii în toate anotimpurile. Multe dintre ele necesită intervenții minime după plantare și se adaptează bine la condițiile climatice întâlnite în mare parte din România.

Laurul portughez, alegerea pentru garduri vii elegante

Laurul portughez este apreciat pentru frunzele sale lucioase și aspectul ordonat. Planta suportă foarte bine tunderea și poate fi modelată cu ușurință în garduri vii compacte.

Specialiștii spun că această specie este potrivită atât pentru grădini mici, cât și pentru proprietăți mai generoase. Datorită creșterii dense, oferă protecție vizuală pe tot parcursul anului și contribuie la reducerea zgomotului din exterior.

Viburnum tinus aduce flori chiar și în sezonul rece

Pentru cei care își doresc și un plus decorativ, Viburnum tinus reprezintă una dintre cele mai interesante opțiuni. Arbustul produce flori albe sau rozalii din toamnă până în primăvară, într-o perioadă în care majoritatea plantelor sunt în repaus vegetativ.

Planta tolerează bine poluarea urbană, semiumbra și vântul, ceea ce o face potrivită atât pentru grădinile de la oraș, cât și pentru cele din zone mai expuse.

Griselinia, soluția pentru spațiile restrânse

Griselinia este cunoscută pentru ritmul rapid de creștere și pentru faptul că poate fi menținută relativ îngustă. Acest lucru o transformă într-o alegere inspirată pentru curțile mici sau pentru delimitarea unor zone fără a ocupa mult spațiu.

Frunzișul verde deschis oferă un aspect proaspăt grădinii pe tot parcursul anului.

Aucuba, arbustul care luminează zonele umbrite

În locurile unde soarele ajunge mai puțin, specialiștiii recomandă Aucuba japonica, cunoscută și sub numele de laur pătat. Frunzele sale verzi, presărate cu pete galbene, adaugă culoare și interes vizual chiar și în timpul iernii.

Această specie este recunoscută pentru rezistența sa și pentru întreținerea redusă.

Laurul-cireș oferă intimitate într-un timp scurt

Pentru cei care doresc rezultate rapide, laurul-cireș rămâne una dintre cele mai populare alegeri. Arbustul crește viguros și dezvoltă rapid o masă densă de frunze lucioase, capabilă să formeze un paravan natural eficient.

Experții atrag atenția că succesul plantării depinde de pregătirea corectă a solului și de udările regulate în primul an. După această perioadă, majoritatea arbuștilor veșnic verzi necesită doar lucrări minime de întreținere.

Pentru climatul din România, alegerea speciei trebuie făcută în funcție de temperaturile minime din zonă și de expunerea grădinii. Cu o planificare atentă, astfel de plante pot asigura ani la rând intimitate, protecție și un aspect îngrijit al spațiului exterior.