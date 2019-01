Preţul exorbitant al bijuteriilor purtate de Lady Gaga la Globurile de Aur

Cântăreaţa, şi mai nou actriţa principală a filmului „S-a născut o stea”, a oferit momente de neuitat celor care au urmărit premiile Globurile de Aur. Rochia purtată de Gaga a fost semnată de Valentino şi a necesitat doi oameni pentru a purta trena.

Cu toate acestea, rochia de poveste nu a fost cea mai scumpă piesă a ţinutei. Ea a fost asortată cu bijuterii în valoare de cinci miloane de dolari. Colierul a fost creat special pentru această ocazie de faimoasa casă de bijuterii Tiffany & Co. Colierul, numit „Aurora”, conţine 300 de diamante briliante şi un diamant în formă de pară în valoare de 20 de carate.

„Conceput special pentru Lady Gaga în magazinul emblematic situat pe Fifth Avenue în New York, colierul Aurora reprezintă un omagiu către stele – la propriu şi la figurat. Numele este inspirat după fenomenul natural dramatic şi hipnotizană, aurora boreală”, a afirmat Tiffany & Co.

Gaga a asortat colierul cu o pereche de cercei din diamante în valoare de 115.000 de dolari şi trei brăţări strălucitoare în stil asemănător. Preţul total? Cinci milioane de dolari.

„Colierul „Aurora” de la Tiffany, făcut special pentru apariţia lui Gaga la Globurile de Aur, captează măiestria rochiei purtată de aceasta. Acest moment este unul special – este prima ceremonie la care participă Gaga – aşa că noi am vrut ca bijuteriile şi ţinuta să se potrivească perfect,” au spus stiliştii vedetei, Tom Eerebout şi Sandra Amador.

„Ce ar fi mai potrivit decât acestă piesă unicat pentru a marca performanţa superbă a lui Gaga în filmul „S-a născut o stea”?,” a spus Amador.

Articol scris de Ioana Scholler.

