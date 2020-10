O prezentatoare TV din SUA a fost diagnosticată cu cancer, după ce un telespectator vigilent a observat o umflătură pe gâtul acesteia şi i-a trimis un mail, pentru a o anunţa, relatează USA Today.

Victoria Price a dezvăluit pe Twitter că va fi supusă unei intervenţii chirurgicale pentru ca tumoarea canceroasă să-i fie extirpată.

"Un telespectator mi-a scris pe mail luna trecută. Mi-a spus că a văzut o umflătură pe gât, care i-a adus aminte de a lui. S-a dovedit că la el era vorba de cancer, la fel şi la mine.

Tumoarea este în mijlocul tiroidei, apăsând pe aceasta. Doctorii mi-au spus că se extinde. Dacă nu aş fi primit emailul, nu mi-aş fi sunat niciodată medicul. Este înspăimântător. O să-i fiu mereu recunoscătoare telespectatorului pentru că mi-a scris, un străin, care nu avea nicio obligaţie", a scris jurnalista.

Nu este prima oară când o personalitate TV este atenţionată de cei care-i privesc. În 2019, prezentatoare Deborah Norville şi-a extirpat cu succes o tumoare canceroasă de la nivelul tiroidei, după ce un telespectator i-a scris şi a încurajat-o să meargă la un consult.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM