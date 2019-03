Prinţul Charles, apariţie surpriză, alături de Camilla, pe o plajă din Caraibe. Cum s-a distrat în valuri moştenitorul coroanei britanice | FOTO, VIDEO

Prinţul Charles, în vârsta de 70 de ani, aflat într-o vacanţă de o săptămână în Barbados, şi-a făcut apariţia pe plajă, în costum de baie, alături de soţia sa Camilla.

"Prinţul Charles arăta absolut incredibil. Are un fizic de invidiat chiar şi pentru o persoană care are pe jumătate vârsta sa", a declarat unul din turiştii prezenţi pe plajă, citaţi de The Mirror.

După această pauză de relaxare pe insula exotică, cuplul regal îşi va relua îndatoririle şi va efectua o vizită în Cuba. Va fi de altfel prima vizită pe care un reprezentant al familiei regale britanice o va face într-o ţară comunistă.

