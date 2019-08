Procesul lui Harvey Weinstein, amânat pentru 2020. Producătorul de film se confruntă cu noi acuzaţii de abuz sexual

Producătorul de film Harvey Weinstein a pledat nevinovat la noi acuzaţii de abuz sexual în formă agravată care i s-au adus luni, iar procesul său a fost amânat pentru luna ianuarie 2020, potrivit Associated Press.

Procesul în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei trebuia să înceapă pe 9 septembrie, la un tribunal din Manhattan, New York, dar a fost amânat pentru 6 ianuarie 2020.

Procurorii care se ocupă de caz au revizuit, luni, acuzaţiile aduse lui Weinstein, astfel încât să poată include în proces şi mărturia unei a treia presupuse victime, actriţa Annabella Sciorra, cunoscută pentru rolul din serialul TV "Clanul Soprano". Actriţa spune că Weinstein a violat-o în apartamentul ei din Manhattan, New York, după ce a jucat într-un film produs de acesta, în 1993.

Sciorra a făcut publică povestea ei într-un articol apărut în The New Yorker în octombrie 2017.

Weinstein nu poate fi pus sub acuzaţie pentru violarea acesteia, pentru că fapta este considerată prescrisă, potrivit legislaţiei din statul american, dar procurorii doresc să se folosească de mărturia ei pentru a demonstra că producătorul a avut un comportament de prădător sexual.

După ce Weinstein a pledat nevinovat la noile acuzaţii de agresiune sexuală în formă agravată, avocaţii acestuia au declarat pentru presă că acest caz nu se bazează pe probe puternice.

Noi documente depuse în instanţă arată că, în afară de Sciorra, procurorii vor să mai cheme ca martore alte trei femei, printre care un model italian, pentru a demonstra "un tipar al faptelor rele" săvârşite de Weinstein.

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanţă din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 şi 2006, iar poliţia a făcut publică doar identitatea uneia dintre cele două victime, Mimi Haleyi, o fostă asistentă de producţie a lui Weinstein. Potrivit autorităţilor americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral. Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar şi o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat.

Peste 70 de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost şi inculpat.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.