Psihologii au stabilit ce oameni sunt mai deschiși față de operațiile estetice

Psihologii au stabilit că oamenii deschiși față de operațiile estetice sunt cei cu tulburări de personalitate, potrivit Psy Post. Tulburarea de personalitate este caracterizată prin lipsa empatiei, comportament manipulator, absența remușcărilor și un stil de viață adesea impulsiv.

De asemenea, persoanele narcisiste sunt mai deschise la modificarea aspectului lor fizic prin proceduri cosmetice.

Un studiu recent, publicat în Aesthetic Plastic Surgery, a subliniat relația oarecum previzibilă între anumite trăsături și atitudinea favorabilă față de chirurgia estetică. Cercetarea a fost făcută deoarece intervențiile chirurgicale de acest tip sunt din ce în ce mai populare, fiind impulsionate de promovarea de pe rețelele de socializare.

Mulți tineri adulți consideră intervenția chirurgicală ca o cale normală către auto-îmbunătățire, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă motivele psihologice.

Psihologii au schimbat strategia

Majoritatea investigațiilor anterioare privind personalitatea și chirurgia cosmetică s-au concentrat în mare măsură pe populațiile occidentale. Orientul Mijlociu are norme culturale și religioase distincte. Cercetătorii au vrut să vadă dacă factorii psihologici observați în Europa și Statele Unite sunt valabili și pentru studenții kurzi care au standarde sociale diferite.

Ca urmare, echipa de cercetare a chestionat 1.321 de studenți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din medii diferite. Studenții au completat două chestionare psihologice utilizate pe scară largă.

Primul test a măsurat cele trei trăsături de personalitate întunecate, cerându-le participanților să își evalueze acordul cu afirmațiile despre manipularea altora sau ignorarea moralității. A doua evaluare a măsurat cât de favorabil au perceput studenții chirurgia cosmetică pe o scală de șapte puncte.

Rezultatele studiului

Acest chestionar de acceptare a chirurgiei cosmetice a împărțit atitudinile în trei dimensiuni separate. Prima categorie a măsurat beneficiile personale, cum ar fi convingerea că o intervenție chirurgicală minoră are mai mult sens decât sentimentul de rău față de aspectul fizic.

A doua categorie a evaluat stimulentele sociale, cum ar fi dacă aprobarea unui partener l-ar încuraja să se opereze. Ultima categorie a măsurat probabilitatea reală ca un student să își programeze o procedură în viitor.

Studiul a relevat o diviziune pronunțată între sexe în ceea ce privește scorurile de personalitate. Studenții de sex masculin au obținut scoruri mai mari la toate cele trei trăsături de personalitate întunecate decât colegii lor de sex feminin.

Psihologii au făcut analize în funcție de mai mulți factori

Atitudinile față de chirurgie au arătat un model diferit. Studentele au raportat o probabilitate mai mare de a lua în considerare cu adevărat o procedură cosmetică pentru ele însele în viitor. Atât bărbații, cât și femeile au prezentat niveluri similare de acord când a venit vorba de recunoașterea beneficiilor personale sau sociale ale unei operații estetice.

Cercetătorii au mai analizat dacă vârsta, starea civilă sau mediul economic au influențat atitudinea unui student față de intervențiile chirurgicale. Rezultatele pentru acești factori socio-economici nu au fost semnificative statistic.

Atracția psihologică a îmbunătățirii fizice pare să afecteze în mod egal studenții din diferite categorii de venit, în ciuda costului financiar ridicat al acestor proceduri medicale.

Aceste descoperiri au aplicații practice pentru furnizorii de servicii medicale. Cercetătorii le recomandă chirurgilor plasticieni și profesioniștilor din domeniul sănătății mintale să evalueze trăsăturile de personalitate ale potențialilor lor pacienți în timpul consultațiilor inițiale.