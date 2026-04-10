Rețeta de pască cu brânză și stafide pe care o făceau bunicile de Paște

Pasca este un preparat specific sărbătorilor pascale în multe regiuni din România și din spațiul est-european. În tradiția ortodoxă, acest desert este preparat în Sâmbăta Mare și este dus la biserică pentru a fi sfințit împreună cu celelalte alimente de Paște. Istoricii culinari spun că pasca are rădăcini vechi, fiind inspirată din pâinile ritualice pregătite în comunitățile creștine timpurii. În timp, rețeta a evoluat, iar în România a devenit un desert complex, cu aluat dospit asemănător cozonacului și cu o umplutură bogată din brânză dulce, ouă și stafide.

Ingrediente pentru aluat

Pentru o pască tradițională cu aluat pufos sunt necesare următoarele ingrediente:

500 g făină

200 ml lapte călduț

100 g zahăr

2 ouă

80 g unt topit

25 g drojdie proaspătă

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie

un praf de sare

Ingrediente pentru umplutură

Pentru crema de brânză:

500 g brânză dulce de vaci

3 ouă

120 g zahăr

100 g stafide

2 linguri smântână

1 lingură griș

coajă rasă de lămâie

esență de vanilie

Secretul bunicii pentru aluatul pufos

Primul pas este activarea drojdiei. Aceasta se amestecă cu o lingură de zahăr, puțin lapte călduț și două linguri de făină, apoi se lasă la dospit aproximativ 10 minute. Într-un bol mare se pune făina, sarea, zahărul și ouăle. Se adaugă maiaua crescută, laptele călduț și untul topit, apoi se frământă aluatul până devine elastic. Unul dintre „secretele bunicii” este frământarea îndelungată și lăsarea aluatului la dospit cel puțin o oră într-un loc cald. După ce aluatul și-a dublat volumul, se păstrează o parte pentru decor, iar restul se întinde într-o tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt.

Prepararea umpluturii și coacerea

Brânza dulce se amestecă cu ouăle, zahărul, smântâna, grișul, stafidele și aromele. Compoziția se toarnă peste aluatul din tavă. Din aluatul rămas se formează un colac pe marginea tăvii și, dacă se dorește, o cruce deasupra, element decorativ specific pascăi tradiționale. Pasca se coace în cuptorul preîncălzit la 170–180°C timp de aproximativ 40–50 de minute, până când aluatul devine auriu, iar umplutura se încheagă. După coacere, desertul trebuie lăsat să se răcească complet înainte de a fi tăiat. Pasca cu brânză și stafide rămâne unul dintre cele mai iubite preparate de Paște, iar rețetele transmise în familie păstrează gustul autentic al sărbătorii.