Românii pot petrece Paștele în stațiunile balneare din Ungaria de la 120 euro / persoană

Pentru o vacanță de 4 nopți, bugetele pornesc de la aproximativ 120-150 de euro de persoană pentru cazare în apartamente sau hoteluri de 2-3 stele. La polul opus, hotelurile de 4 stele cu acces la SPA și servicii incluse ajung la 350-500 de euro/persoană.

În stațiuni precum Hajdúszoboszló, una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români, tarifele încep de la 30-60 de euro/noapte pentru camerele standard și pot urca la 80-150 de euro/noapte pentru unități de 4 stele. Pachetele wellness, care includ acces la SPA, pornesc de la aproximativ 70-90 de euro/persoană/noapte.

Pentru experiențe premium, stațiuni precum Hévíz, cunoscută pentru lacul termal natural, oferă pachete de la 100-130 de euro/noapte/persoană în hoteluri de 4 și 5 stele.

Vacanța în Ungaria este accesibilă

Pe lângă prețuri, unul dintre principalele avantaje este accesibilitatea. Fără zboruri și cu drumuri relativ scurte, destinațiile din Ungaria devin o alternativă rapidă pentru vacanțe de relaxare.

Budapesta continuă să fie în topul preferințelor, datorită combinației dintre city-break și experiențe wellness, cu acces la băi termale cunoscute precum Széchenyi, Gellért, Rudas sau Lukács. În paralel, stațiuni precum Hévíz și Hajdúszoboszló atrag turiști care caută fie opțiuni accesibile, fie servicii premium.

Interesul este reflectat și în datele oficiale: Ungaria a înregistrat aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări în 2025, iar numărul turiștilor români a crescut cu 11,9%, ajungând la aproximativ 713.000.

Băile Galerius au fost redeschise

Oferta turistică continuă să se diversifice, iar una dintre cele mai importante noutăți este redeschiderea băilor Galerius, situate pe malul sudic al Lacului Balaton, după mai mulți ani. Acestea adaugă noi opțiuni de relaxare într-o zonă deja populară în rândul turiștilor.

Totodată, în Munții Pilis, traseul de ciclism dintre Visegrád și Pap-rét a fost complet modernizat, oferind un acces mai sigur și mai plăcut către unul dintre cele mai frecventate trasee forestiere din zonă.