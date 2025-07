Sărbătoare pentru Moo Deng, hipopotamul pitic din Thailanda, care a împlinit un an

Un pui de hipopotam pitic, botezat Moo Deng („porcușor săltăreț”), a adunat mii de oameni, aplauze și zâmbete la grădina zoologică Khao Kheow Open, din Thailanda. Moo Deng a fost sărbătorită timp de patru zile, cu ocazia primei sale aniversări, cu expoziții, paradă, o licitație caritabilă și un tort spectaculos.

Tortul de 20 kg, realizat din fructe tropicale, a fost sculptat în stil tradițional thailandez și mâncat cu poftă de micul hipopotam, împreună cu mama sa, Jona, care are 26 de ani. „Este ca o fetiță din poveste. Îți vine să o strângi în brațe, dar e un hipopotam, deci ne mulțumim să o privim” a spus râzând un turist thailandez impresionat de Moo Deng, citat de Reuters.

Fanii hipopotamului pigmeu au venit la aniversare din multe colțuri ale lumii. „Am avut trei zile libere și am zis: pot să ajung la Moo Deng. Am stat doar 30 de ore în Thailanda, dar a fost suficient”, a spus o admiratoare care a zburat tocmai din New York ca să fie prezentă la aniversarea micuței vedete.

Grădina zoologică a organizat și o licitație caritabilă, la care au fost scoase la vânzare obiecte personale ale puiului de hipopotam. Cada de plastic în care a făcut primele bălăceli a fost adjudecată cu 1.530 USD, iar o replică turnată a amprentelor lăbuțelor sale, cumpărată pentru 21.000 USD. „Mi-am dorit foarte mult acest obiect pentru că o iubesc enorm pe Moo Deng, dar, în aceeași măsură, vreau să contribui la dezvoltarea acestei grădini zoologice”, a declarat câștigătoarea amprentei turnate, Mucharim Chutimatipakorn. Toate încasările vor fi donate către un fond dedicat conservării faunei sălbatice.

Povestea lui Moo Deng a început în 10 iulie 2024

Moo Deng s-a născut pe 10 iulie 2024 din părinții Tony și Jona, la grădina zoologică Khao Kheow Open. Numele ei a fost ales printr-un sondaj online, iar primele sale apariții pe rețelele sociale, cu obrajii roz și mersul stângaci, au devenit virale aproape instantaneu. În doar câteva luni, hipopotamul pigmeu a strâns milioane de fani, generând fan art, cântece, jucării, chiar și un live stream 24/7 din țarcul ei.

Puiul de hipopotam are și o melodie oficială, „Moodeng Moodeng”, lansată în patru limbi pentru a fi înțeleasă de fanii săi din întreaga lume. Hipopotamul dolofan „a prezis” victoria lui Donald Trump în alegeri, într-un experiment s-a desfăşurat la grădina zoologică unde locuiește. Îngrijitorii i-au pus în față două porţii de fructe sculptate, fiecare reprezentând câte un candidat. Puiul de hipopotam l-a ales pe Trump, iar videoclipul a devenit viral pe internet.

Specia este pe cale de dispariție

Hipopotamul pitic este o specie rară, originară din pădurile tropicale ale Africii de Vest și amenințată cu dispariția. Dispariția habitatului și braconajul reprezintă cele mai mari amenințări, iar nașterea unui pui într-un mediu controlat este considerată o contribuție importantă la conservare.

Mai mult decât adorabilă, Moo Deng este o ambasadoare a conservării. Atrăgând vizitatori și donații din toată lumea, ea a devenit simbolul eforturilor de conservare ale grădinii zoologice: „Ea a pus grădina noastră pe hartă. Veniturile generate ne ajută să îmbunătățim totul, de la spații, la educație și conservare”, a precizat Atthapon Nundee, îngrijitorul său.