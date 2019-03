Scandal pe internet, după ce s-a vorbit despre "primul înger plus size de la Victoria's Secret". Mesajul a adunat peste 16.000 de comentarii

Barbara Palvin, de origine maghiară, a fost anunţată la jumătatea lunii martie că va face parte din echipa de "îngeri" a casei Victoria's Secret.

Tânăra în vârstă de 25 de ani a mai prezentat lenjerie pentru celebra companie în două rânduri, în 2012 şi în 2018, dar noul statut a declanşat o întreagă dezbatere, după ce, pe un cont de pe Facebook, a fost descrisă drept "primul înger supraponderal de la Victoria's Secret".

Mesajul a fost reluat de aproape 150.000 de ori şi a adunat peste 16.000 de comentarii. Mulţi încercau să înţeleagă în ce fel ar putea să fie modelul maghiar "plus size", un termen rezervat, de obicei, măsurilor mai mari pentru îmbrăcăminte.

can someone explain to me how Barbara Palvin is plus size i- pic.twitter.com/Hm6ctKxfx0