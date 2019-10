Scene amuzante la Săptămâna Modei de la Paris: O femeie s-a urcat pe podium, iar un celebru supermodel a dat-o jos | VIDEO

Femeia a fost identificată drept comicul Marie S'Infiltre, numele său real fiind Marie Benoliel, potrivit CBS News.

Benoliel a participat la spectacol îmbrăcată într-un ansamblu care s-a potrivit perfect cu restul colecţiei prezentată de Chanel, iar unii spectactori au ratat complet momentul când femeia s-a urcat pe podium alături de celelalte modele.

„Falsul supenrmodel” a mers pe scenă până când Gigi Hadid a confruntat-o. Imagini surprinse în timpul spectacolului arată cum Hadid, deloc impresionată de incident, s-a oprit în faţa femeii şi a obligat-o să coboare de pe scenă.

BBC a transmis că Benoliel ar fi plănuit farsa ca o manevră publicitată. „Nu o să facem un caz din asta”, a declarat un purtător de cuvânt al Chanel.

Catwalk clash! Gigi Hadid was left looking fuming during her appearance on the Chanel runway at Paris Fashion Week on Tuesday as Marie - a French YouTube prankster - climbed up on stage, Gigi escorted Marie off the catwalk as Gigi looked seriously unimpressed by the disturbance pic.twitter.com/8x97t4nLWU