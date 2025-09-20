Sindromul „inimii de gheață”: de ce tot mai mulți oameni nu mai reușesc să se îndrăgostească

Psihologii explică faptul că, după traume afective sau experiențe marcante, mintea își activează un mecanism de protecție. „Nu este despre faptul că îți pierzi capacitatea de a iubi, ci că ești atât de saturat încât creierul decide să simtă mai puțin. Este o reacție adaptativă”, explică psihoterapeuții, scrie El PAIS.

Cum ajungi să îți „îngheți” inima

Susana, o femeie de 44 de ani, povestește că în trecut era o romantică incurabilă. Totul s-a schimbat după o relație de șapte ani care s-a dovedit a fi o mare dezamăgire. „M-am îndrăgostit nebunește de cineva care s-a dovedit alt om decât credeam. Am rămas cu un copil și cu inima blocată. E ca atunci când ai un accident de mașină și nu mai vrei să conduci. Așa am pățit eu cu dragostea”, mărturisește ea.

Alții, precum Julia, de 41 de ani, aleg pur și simplu să nu mai lase loc sentimentelor. „M-am decis să mă concentrez pe mine și pe supraviețuirea în orașul unde trăiesc. Dragostea nu este o prioritate”, spune ea.

Societatea grăbită și efectele asupra relațiilor

Psihologii atrag atenția că sindromul nu apare doar din cauza decepțiilor amoroase. Ritmul vieții moderne, presiunea socială, relațiile „rapide și lichide” și lipsa dorinței reale de a construi duc la epuizare afectivă. „Trăim într-o societate hipersaturată, hiperconectată. Vrem totul imediat, iar asta ne arde emoțional”, explică specialiștii.

Problema apare atunci când acest „blocaj” persistă. Dacă devine cronic, oamenii ajung să relaționeze doar din izolare și neîncredere, ceea ce complică orice apropiere.

Există soluții?

Deși pare o stare permanentă, psihologii spun că nu este așa. Apatia emoțională este un simptom, nu o condamnare. Terapiile, conversațiile sincere cu prietenii, introspecția și construirea de legături sigure pot ajuta. Un pas important este să înțelegi ce se întâmplă cu tine și să creezi contexte unde te simți ascultat și validat.

Specialiștii insistă: dragostea nu dispare, ci uneori se ascunde. Optimismul și curajul de a experimenta pot fi cheia pentru a simți din nou.