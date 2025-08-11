Spectacol pe cer: Când vor putea fi văzute Perseidele în acest an

Perseidele sunt active în perioada 17 iulie-26 august, iar roiul atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august, când este posibil să se vadă până la 100 de meteori pe oră traversând cerul în toate direcțiile din punctul radiant.

În acest an, luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților și, din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci vor fi vizibili ochiului liber doar meteorii cei mai strălucitori.

Potrivit The Guardian, se recomandă oamenilor să stea cât mai mult timp sub cerul nopții, astfel încât ochii să se adapteze bine la întuneric, pentru a putea vedea și acei meteori mai puțin strălucitori.

Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” spun că varianta cea mai bună pentru a vedea Perseidele este aceea în care privim cerul departe de luminile orașului.