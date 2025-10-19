Spectacol pe cer. Când puteți admira ploaia de meteori Orionide din acest an

Ploaia de meteori Orionide, care a durat toată luna, va atinge apogeul miercuri, 22 octombrie, la miezul nopții, oferindu-vă cea mai bună șansă de a vedea spectacolul cu ochii voștri.

La apogeu, ploaia anuală de meteori oferă un spectacol de lumini dramatic, producând până la 20 de meteori pe oră până dimineața devreme.

Dar chiar dacă ratați spectacolul principal, fenomenul este de așteptat să fie vizibil timp de câteva zile înainte și după, potrivit SkyNews.

Ploaia de meteori Orionide

Ploaia de meteori Orionide este rezultatul trecerii Pământului prin resturile cometei Halley.

Cometa Halley intersectează traiectoria Pământului de două ori pe an, datorită orbitelor eliptice respective în jurul Soarelui.

De fiecare dată când Halley se întoarce în sistemul solar interior, nucleul său aruncă gheață și praf stâncos în spațiu.

Când intră în atmosfera Pământului, aceste particule de praf devin Orionidele în octombrie, precum și ploaia de meteori Eta Aquariid în mai.

Fenomenul își ia numele de la constelația Orion, unul dintre cele mai strălucitoare grupuri de stele de pe cer.

Meteoroizii pot călători cu viteze mari de 148.000 mph prin atmosfera Pământului. Aici, resturile se vaporizează din cauza frecării cu aerul, ceea ce provoacă dârele de lumină pe care le numim meteori.

În timp ce cometa în sine se apropie de Pământ suficient de mult pentru a fi văzută o dată la 75-76 de ani, această ploaie anuală oferă o oarecare compensație celor care ratează acest eveniment rar.

Se pot vedea cu ochiul liber

Vestea bună este că puteți lăsa telescopul puternic acasă, deoarece ploaia de meteori este vizibilă cu ochiul liber în toate părțile cerului.

Tot ce aveți nevoie, potrivit experților, este puțină răbdare, un cer senin și un loc sigur, departe de luminile stradale și de alte surse de poluare luminoasă.

Experții vă sfătuiesc să vă așezați într-o poziție din care să puteți observa ploaia cu aproximativ 30 de minute înainte de momentul în care sperați să o vedeți, pentru a da ochilor suficient timp să se adapteze la întuneric înainte de momentul optim de observare, între miezul nopții și zori.

NASA sugerează ca, atunci când observați, să vă întindeți pe spate, cu picioarele orientate spre sud-est dacă vă aflați în emisfera nordică sau spre nord-est dacă vă aflați în emisfera sudică, și să priviți cât mai mult din cer.

Ce este diferit în acest an?

Anul acesta, pe 21 octombrie va fi lună nouă, ceea ce este o veste excelentă, deoarece înseamnă că cerul va fi întunecat, perfect pentru a observa Orionidele.

Chiar și pentru cei care se află în centrele orașelor, unele dintre cele mai spectaculoase meteori vor putea fi văzute, potrivit Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

Acest lucru diferă de anul trecut, când lumina naturală a lunii a împiedicat vizibilitatea.