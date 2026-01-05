Țara care a renunțat la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna

Insulele din Pacific sunt bine cunoscute pentru faptul că își iau rămas bun de la anul vechi primele din lume. Există însă o mică națiune insulară care este împărțită de linia internațională de schimbare a datei. Anul Nou începuse într-o parte a insulelor, în timp ce în cealaltă parte oamenii mai trebuiau să aștepte mult timp. Prin urmare, au recurs la o soluție specială, notează Origo.

Decalaj de 23 de ore între insulele vecine

Atolul Kiritimati are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. E situat în regiunea ecuatorială, face parte din Republica Kiribati, care aparține mai multor fusuri orare.

Kiribati era împărțită anterior în trei fusuri orare: Insulele Gilbert se aflau în UTC+12, în timp ce Insulele Phoenix și Line se aflau în UTC−11 și UTC−10. Acest lucru a dus o diferență de 23 de ore, un decalaj semnificativ între insulele apropiate geografic și probleme serioase cu datarea.

Soluția radicală: mutarea liniei de schimbare a datei

Guvernul a decis să ia măsuri radicale. Până la sfârșitul anului 1994, linia de schimbare a datei a fost mutată. Granița a fost deplasată spre est, astfel încât toate insulele să aibă aceeași dată, potrivit Hello Magyar.

Ca urmare, însă, 30 decembrie a fost urmat imediat de 1 ianuarie pe Insulele Line și Phoenix. Revelionul, adică 31 decembrie, a „lipsit” complet.

O țară insulară amenințată de dispariție

Kiribati este format din 33 de insule de corali, situate la jumătatea distanței între Hawaii și Australia.

Arhipelagul era cunoscut anterior sub numele de Insulele Gilbert. După ce a obținut independența față de Marea Britanie în 1971 și apoi independența completă în 1979, a adoptat numele de Kiribati.

Vestea proastă este însă că republica insulară ar putea deveni de nelocuit în viitorul apropiat din cauza schimbărilor climatice și a creșterii nivelului mării.