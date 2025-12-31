Prima țară care a intrat deja în 2026

Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati intră în 1 ianuarie cu o oră înaintea Noii Zeelande, iar apoi sunt așteptate să urmeze, la scurt timp, alte state din Pacific precum Samoa și Tonga.
Explicația ține de geografie și de Linia Internațională a Datei. Insulele Line ale Kiribati folosesc UTC+14, unul dintre cele mai „avansate” fusuri orare de pe glob, ceea ce face ca acolo să înceapă noua zi înaintea restului lumii.
În plus, Kiribati a făcut o modificare majoră a fusurilor sale în anii ’90, astfel încât întregul arhipelag să aibă aceeași dată calendaristică, lucru care a împins practic „avantajul” trecerii în noul an către est, în Pacific.
Diferențele de fus orar fac ca trecerea în 2026 să se întindă pe mai bine de o zi, de la Pacificul central spre Americi.
Revelionul începe cel mai devreme în Pacific, în:
12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026.
12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”.
13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), plus Samoa, Tonga, Tokelau.
Poți vedea AICI lista complete a orelor la care se face trecerea în marile țări.