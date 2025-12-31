Prima țară care a intrat deja în 2026

Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati intră în 1 ianuarie cu o oră înaintea Noii Zeelande, iar apoi sunt așteptate să urmeze, la scurt timp, alte state din Pacific precum Samoa și Tonga.

De ce Kiribati e „prima” la Revelion

Explicația ține de geografie și de Linia Internațională a Datei. Insulele Line ale Kiribati folosesc UTC+14, unul dintre cele mai „avansate” fusuri orare de pe glob, ceea ce face ca acolo să înceapă noua zi înaintea restului lumii.

În plus, Kiribati a făcut o modificare majoră a fusurilor sale în anii ’90, astfel încât întregul arhipelag să aibă aceeași dată calendaristică, lucru care a împins practic „avantajul” trecerii în noul an către est, în Pacific.

Cum „se plimbă” Anul Nou pe glob

Diferențele de fus orar fac ca trecerea în 2026 să se întindă pe mai bine de o zi, de la Pacificul central spre Americi.

Primii care intră în 2026 (31 decembrie, ora României)

Revelionul începe cel mai devreme în Pacific, în:

12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026.

12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”.

13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), plus Samoa, Tonga, Tokelau.

Poți vedea AICI lista complete a orelor la care se face trecerea în marile țări.