Te pregătești de nuntă? Ce nu discută multe cupluri înainte de căsătorie

În Italia, cursurile prematrimoniale catolice sunt obligatorii pentru cei care aleg cununia religioasă încă din anii ’70. Ele pornesc de la ideea că mariajul este un sacrament „indisolubil” și „deschis vieții”, arată Il Post.

Structura este similară în multe dieceze (episcopii n.a.): între șase și douăsprezece întâlniri, conduse de un preot și, uneori, de cupluri căsătorite. Eficiența acestora depinde mult și de abordarea organizatorilor. Unele pun accent pe dialog și viața de cuplu, altele pe doctrină și roluri tradiționale.

Tot mai multe cupluri însă aleg ceremonia civilă sau trăiesc deja împreună înainte de nuntă. Astfel, cursurile religioase nu mai reflectă realitatea lor. În plus, multe dintre întrebările concrete despre bani, proprietate sau gestionarea conflictelor sunt tratate superficial sau deloc.

Ce întrebări ar trebui puse înainte de nuntă

Specialiștii în relații spun că înainte de a semna un act legal – fie religios, fie civil – ar fi esențial ca partenerii să discute deschis teme precum:

Copiii : dacă, când și câți.

: dacă, când și câți. Banii : cine gestionează veniturile, cum se iau deciziile financiare majore.

: cine gestionează veniturile, cum se iau deciziile financiare majore. Familia extinsă : cât de implicată va fi în viața cuplului.

: cât de implicată va fi în viața cuplului. Sexualitatea și fidelitatea : ce înseamnă trădare pentru fiecare.

: ce înseamnă trădare pentru fiecare. Gestionarea conflictelor: cum se rezolvă neînțelegerile.

Cercetările arată că nu cuplurile care nu se ceartă rezistă cel mai mult, ci cele care știu să gestioneze conflictele într-un mod constructiv.

Modele laice în Occident

În Statele Unite există programe precum PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), dezvoltate de psihologi. Acestea au menirea de a-i învața pe parteneri să comunice eficient și să prevină escaladarea conflictelor. În unele state, participarea la astfel de cursuri aduce chiar reduceri la taxa pentru licența de căsătorie.

În Regatul Unit, „pre-marriage courses” sunt organizate în afara unei cadre religioase și pun accent pe așteptări, roluri și responsabilități legale.

Pregătire înainte de nuntă și în România?

În România, pentru cununia religioasă ortodoxă există pregătiri similare, organizate de parohii. Însă pentru căsătoria civilă nu există aproape deloc spații instituționalizate de informare și reflecție.

De multe ori, cuplurile ajung la oficiul stării civile fără să fi discutat în profunzime implicațiile juridice: regimul matrimonial (comunitate legală sau separație de bunuri), drepturile în caz de divorț, custodia copiilor sau obligațiile financiare.

Pe fondul creșterii numărului de divorțuri și al schimbării modelelor familiale, ideea unor cursuri laice, înainte de nuntă – organizate de primării, barouri sau asociații profesionale – ar putea deveni relevantă și la noi.

O pregătire pentru relație, nu doar pentru ceremonie

Experiențele din Italia arată că, dincolo de dimensiunea religioasă, multe cupluri apreciază pur și simplu faptul că au un spațiu organizat în care să discute lucruri dificile înainte de a face un pas major.

Căsătoria nu mai este doar un ritual sau o tradiție, ci un contract legal și o alegere de viață complexă. Iar întrebarea „ce ar trebui să știi înainte să te căsătorești?” rămâne la fel de actuală – poate chiar mai actuală – și pentru cuplurile din România.