Titlul noului film din seria James Bond a fost anunţat. Cum se va numi noua producţie, cunoscută până acum doar ca Bond 25 | VIDEO

”Daniel Craig revine ca James Bond, 007 în No Time to Die. Lansat în Marea Britanie pe 3 aprilie 2020 şi 8 aprilie 2020, în Statele Unite”, arată un anunţ publicat pe contul oficial 007 de pe Twitter.

Filmările pentru noua producţie cunoscută până acum doar ca Bond 25, au început în Jamaica în luna aprilie, când producătorii au anunţat că Rami Malek, câştigător al premiului Oscar, va interpreta rolul personaului negativ în viitoarea aventură a spionului britanic.

Next years 25th James Bond film will be titled NO TIME TO DIE