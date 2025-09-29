Ultima colecție semnată Giorgio Armani prezentată într-un spectacol cu vedete la Milano

Printre invitați s-au numărat Richard Gere, Lauren Hutton, Glenn Close și Spike Lee, care au rememorat momente din cariera lor și impactul pe care Armani l-a avut asupra modei globale. Gere a amintit de celebrul costum purtat în American Gigolo, care i-a influențat modul de abordare a personajului, iar Hutton a vorbit despre generozitatea designerului și despre contribuția sa la economia Italiei, potrivit AP.

Colecția a combinat culorile inspirate de insula siciliană Pantelleria cu nuanțe de albastru și gri, păstrând silueta relaxată și eleganța practică marcaArmani. Muzica a fost asigurată live de compozitorul italian Ludovico Einaudi, iar ultimele ținute au primit aplauze furtunoase.

Armani a murit pe 4 septembrie 2025, lăsând în urmă un imperiu evaluat la aproximativ 10 miliarde de euro. Designerul a cerut ca o parte de 15% din afacere să fie vândută în termen de 18 luni, preferabil către grupuri precum LVMH, L’Oréal sau EssilorLuxottica.